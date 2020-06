Den 14 km lange løypa er både bratt og ulendt. Start og mål er på 1000 moh og løperne skal opp på 1743 moh på det høyeste. Turen er en av de mest kjente vandrerutene i Norge, og den blir regna som en krevende dagsmarsj.

Desto mer imponerende da av Kristoffer Haugen og Johanna Åström og løpe på henholdsvis 1.23.24 og 1.35.07. Kristoffer Haugen hadde halvannet minutts forsprang til Jo Forseth på andreplass, og i alt løp seks mann under 1.27. Så her var det mange som sprang fort.

Svensk-norske Johanna Åström vant med nesten 5 minutters margin til Anikken Alnæs på andreplass. Så fulgte to av Bergens beste fjelløpere, Sara-Rebekka Færø Linde og Anita Iversen Lilleskare, henholdsvis 8 og 9 minutter bak vinneren. Det sier noe om hvor sterkt løpet til Johanna Åström var. 1.35.01 var faktisk 30 sekunder under løyperekorden som Tuva Toftdahl Staver satte i det første Besseggløpet i moderne tid, i 2011.

Årets løp hadde som følge av koronaviruset enkeltstart. Ifølge en av deltakerne Kondis har vært i kontakt med, Bent Inglingstad, gav det mer ro over løpet.

- Ikke minst fordi traseen raskt går over i smal sti, synes jeg det fungerte veldig bra med individuell start, forteller han. Inglingstad deltok i Besseggløpet for første gang, og han mener det er et løp "alle" bør ha med seg minst en gang i livet.

- Løpet er ekstremt krevende. Først går man inn i en brutal stigning fra Memurubu med 450 m stigning på ca. 2,5 km (opptil 23 prosent stigning). Så er det over på fjell med utfordrende underlag. Her må blikket festes for hvert eneste steg. Partiet opp selve eggen er jo sykt rått, og nedløpingen viser hvem som kan dette. Sjøl merket jeg at jeg har blitt dårligere eller mer forsiktig med årene, forteller Bent Inglingstad som vanligvis har brukt å prioritere Birkebeinerløpet, men som grep muligheten til å få med seg Besseggløpet i år. Med 1.44.48 ble han nummer tre i klasse 40-49 år. Til neste år rykker han opp i 50-årsklassen, og da kan det også være mulig å klatre et hakk eller to på pallen.

Det var varmt til å være i høyfjellet, men ikke mer enn 15 varmgrader i skyggen ved Gjendesheim. Det meste av snøen hadde smeltet, men i alt måtte sju kortere strekninger med snø krysses.

- Ett av snøpartiene kunne vi forsere skliende ned, forteller Inglingstad til Kondis.

Arrangøren var godt fornøyd med årets utgave av Besseggløpet:

- Startordningen med et halvt minutt mellom hver fungerte veldig bra. Stemning var på topp, og alle virket å være fornøyde. Tilbakemeldingene har vært fantastiske - det kunne ikke blitt bedre. Vi gleder oss allerede til neste år, forteller Andreas Müller i arrangørstaben til Kondis.





Bent Inglingstad har så vidt kommet i gang med sitt første Beseggløp. (Foto: privat)



Johanna Åström er en av verdens beste fjelløpere, og i Besseggløpet viste hun det ved å sette løyperekord. (Foto: Tore Martin Søbak Gundersen)





Lars A. Røkke (167), Bent Inglingstad (144) og flere andre løpere nøt godværet og slappa av litt før start. (Foto: privat)