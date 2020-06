I begynnelsen av mai ble det bestemt at årets utgave av Grenserittet, som var planlagt arrangert 15. august, blir avlyst på grunn av koronasituasjonen og smittefare. Utfordringen har ikke kun vært at det er begrensning i antall deltakere det er lov å ha i et arrangement, men også at Grenserittet pleier å ha start i Sverige og målgang i Norge. Slik situasjonen er nå, med delvis stengte grenser, ville dette vært problematisk.



Nå melder arrangøren av Grenserittet at det likevel blir ritt i år også, men da i en forenklet utgave som de kaller Grenserittet Light. Arrangementet går søndag 6. september og har start og mål ved Erte Skianlegg, som ligger rett utenfor Halden sentrum. Dette er plassen hvor deltakerne pleier å passerer en liten mil før mål i det "normale" Grenserittet. Det blir i år distanser på 58 og 29 km - og løypa vil selvfølgelig kun holde seg på norsk side av grensa.



Etter gjeldende restriksjoner fra myndighetene er det satt en begrensning på maks 200 deltakere, men arrangøren håper at myndighetene etter 1. september vil tillate flere deltakere.



Påmeldingen til Grenserittet Light åpner 1. juli og gjøres via arrangementets nettside.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



Start og mål for Grenserittet Light blir på Erte skianlegg rett utenfor Halden sentrum. (Foto: Bjørn Johannessen)



Se samleside for alle tidligere års kondis.no-reportasjer fra Grenserittet



Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt blir dermed det 22. offisielle Grenserittet.



Grenserittet 1999 - 2019

Fullførende deltakere på 80 km:

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)