Flyplassløpet arrangeres av BFG Bergen Løpeklubb i samarbeid med Avinor Bergen Lufthavn Flesland. Løpet har start og mål like ved Bergen Lufthavn Flesland og distansene er 5 og 10 km i en kontrollmålt 5 km-runde som løpes en eller to ganger. Løypa skal være skjermet, relativt flat og innby til gode tider.



Flyplassløpet arrangeres i år for andre gang og ble i fjor ble fulltegnet tidlig med 500 deltagere mer enn en måned før løpsdato og var en stor suksess.



Fjorårets vinner på 5 km var Marius Vedvik (14.25) og Christina Ellefsen Hopland (17.29), mens Nikolas Jon Årland (32.21) og Anita Iversen Lilleskare (36.13) tok seieren på 10 km.



Les Kondis-reportasjer fra Flyplassløpet 2019



– Løpet i år får totalt 600 deltagere. For å ivareta koronareglene blir disse fordelt på tre enkeltløp med 200 deltager i hvert. Det blir puljestart med seedede puljer for de beste løperne på hver distanse, forteller Bjørn Laastad til kondisno. Han er styreleder i BFG Bergen Løpeklubb og arrangementsleder for Flyplassløpet 2020.



Av gode løpere som har bekreftet deltagelse kan Bjørn Laastad nevne Philip Massacand, Gneist IL, som har 31:03 som pers fra Hytteplanmila, Lina Rivedal, Varegg, som vant Greist testløp - Invitational 25. mai med tiden 16:59 og fjorårsvinner på 10 km Anita Iversen Lilleskare fra arrangørklubben BFG Bergen Løpeklubb.



Et begrenset antall startnumre er fortsatt tilgjengelig for seedede løpere og interesserte kan sende en e-post til bfg.styret@gmail.com.



25% av løpets overskudd vil gå til UNICEF.



Resultater 2019



LØPETS HJEMMESIDE

Påmelding 2020





Fra starten på 5 km i fjor. (Foto: Tom Roger Johansen)



Løypetraseen for Flyplassløpet 2020. Start og mål er på et stort parkeringsområde (P9) som er tømt for biler og blir stilt til disposisjon eksklusivt for Flyplassløpet. Løypa er flat; totalt antall høydemetre er målt til 21 m for 5 km-sløyfa 10 km-løperne løper 5 km-sløyfa to ganger. (Bilde fra arrangørens facebook-side)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957