- Det var veldig gøy. Jeg har løpt et bra løp, sa Anna Ulvensøen etter dagens seier på langdistansen under andre dag av Tour de Oslofjord fra Halden SK sin klubbhytte på Høiås. Et terreng som tar ut sin rett: - I dag var det tungt, og jeg snublet litt i myrene. Men unngikk bom, sa løperen fra Nydalens SK. Hun vant mer enn to minutter foran Haldens Jo Shepherd. Gårsdagens vinner – Catherine Taylor – ble nummer 3 i dag.

I herreklassen var Audun Heimdal best i dag som i går: - Terrenget her var tyngre enn jeg husker det fra tidligere. Jeg er fornøyd med løpet teknisk, men fysisk gikk det litt tungt. Totalt blir det da bra, sa karen som var nesten tre minutter bedre enn Lukas Liland – på 2. plass. Jørgen Baklid var 3. mann i dag.

- Jeg er veldig fornøyd. Det var tungt, men jeg har gjort et bra løp, smilte Jenny Baklid etter dagens langdistanse under Tour de Oslofjord.



Og jenta fra Konnerud har god grunn til å smile etter to seire av to mulige så langt i Tour de Oslofjord: - Det er moro med to seire. Men det er mange løp igjen og mye som kan skje.I dag – som i går – var Hedda Raadal Bjørlo nummer 2 i eldste juniorklasse for jenter Mina Jørgensen var 3. jente i dag.

Kornelius Kriszat-Løvfald har også funnet ut av terrenget i Halden, og kunne i dag løpe inn til sin andre seier på rad. Dette i yngste juniorklasse for herrer:

- Jeg trives godt i denne type terreng. Og i dag har jeg løpt jevnt, uten særlig bom. Det har vært en positiv start på uken for min del, sa han etter dagens seier. Cornelius Bjørk var andremann i dag, mens fjorårets vinner av sprinten i H16 på Hovedløpet – Brage Takle – viste med 3. plass i dag at han også kan løpe langdistanse.

Niels Christian Hellerud sørget for hjemmeseier til Halden SK i eldste juniorklasse for herrer: - Jeg var nok litt kjent i terrenget, og det var ikke så mye som overrasket meg. Men det skal løpes, og jeg er fornøyd med min gjennomføring i dag, sa han etter løpet. Et løpt hvor han henviste Isak Jonsson og Sander Arntzen til henholdsvis 2.- og 3. plass.

Oda Scheele var best i yngste juniorklasse for jenter i dag: - Jeg er fornøyd med dagens løp. Retningsløping var viktig, og jeg lyktes bra med det, sa jenta som dermed henviste klubbvenninne Pia Young Vik til 2. plass. Kristine Kravdal ble nummer 3.

Tour de Oslofjord fortsetter med mellomdistanse fra Fjell skytebane i Moss i morgen.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 17-18, 5 125 m:

1) Oda Scheele, Nydalens SK, 45.57,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 46.33,

3) Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL, 53.01,

4) Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 57.54.

D 19-20, 5 675 m:

1) Jenny Baklid, Konnerud IL, 57.01,

2) Hedda Raadal Bjørlo, NTNUI, 58.54,

3) Mina Jørgensen, Tyrving IL, 59.14,

4) Ane Sofie Krogh, Oppsal Orientering, 59.26.

D 21-, 7 975 m:

1) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.08.39,

2) Jo Shepherd, Halden SK, 1.10.59,

3) Catherine Taylor, Fredrikstad SK, 1.11.25,

4) Tilla Farnes Hennum, NTNUI, 1.15.06.

H 17-18, 6 675 m:

1) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 46.59,

2) Cornelius Bjørk, Sandefjord OK, 49.51,

3) Brage Takle, Kristiansand OK, 51.27,

4) Sondre Ytterbø, Asker Skiklubb, 52.49.

H 19-20, 8 600 m:

1) Niels Christian Hellerud, Halden SK, 1.00.23,

2) Isak Jonsson, Nydalens SK, 1.00.58,

3) Sander Arntzen, Asker Skiklubb, 1.01.15,

4) Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb, 1.01.30.

H 21-, 11 250 m:

1) Audun Heimdal, NTNUI, 1.14.29,

2) Lukas Liland, Nydalens SK, 1.17.17,

3) Jørgen Baklid, NTNUI, 1.21.43,

4) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 1.23.49.