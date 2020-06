Trollheimsløpet ble arrangert av Rindal IL og hadde start og mål på Trollbanen. Arrangørklubbens Helge Langen var raskest og vant seniorklassen på 20:09 ti sekunder foran Kristian Riseth Hammer, Svorkmo NOI, mens Hallvard Dahle, Mosvik IL kom i mål på 3. plass med 20.23.



Mali Eidnes Bakken, Rindal IL, var klart raskest av kvinnene og løp på 24:05. Hun vant foran Kristine Nes, Rindal IL på 25:17 og Tine Thomasli, CK Victoria på 25:38.



Kondis har fått følgende rapport fra Tor Jarle Bolme i arrangørklubben Rindal IL:



Trollheimsløpet skulle ha vært arrangert 7. juni. Det lot seg ikke gjøre på grunn av koronareglene, men når myndighetene løftet antallet som kan møtes til 200, kunne Trollheimsløpet gjennomføres sportslig på bortimot vanlig måte, selv om strenge retningslinjer ble innført.



Men for arrangøren Rindal IL, var det enda et spenningspunkt: varmen. Heldigvis nådde hetebølgen toppen på lørdag da det var 32 grader. Dermed kunne løpet gjennomføres for 44. gang i 25 grader og en svak bris.



Herreklassen var uten klare favoritter, men det dannet seg fort en kvartett med Kristian Riseth Hammer, Svorkmo, Hallvard Dahle, Mosvik og arrangørens Helge Langen og Erik Løfald som hadde valgt å starte i juniorklassen slik at han fikk konkurrere sammen med de som løp 6 km.



Langen viste seg fort å være den mest toneangivende, og Løfald måtte etterhvert slippe. Og som arrangørens statistikksider viser, løp Helge Langen svært fort de siste 1,5 km og kom i mål på den gode tiden 20.09 - 10 sekunder foran Kristian Riseth Hammer.



Dette var Langen sitt beste løp på flere år. Han ble akillesoperert høsten 2018, og har måttet bruke lang tid på opptrening. Før operasjonen brukte han et par år på å bli bra gjennom alternativ trening. Han var nå bare tre sekunder bak sin pers og vi ser av adelskalenderen (har vært ført siden 1996 da løypa ble endret til dagens) at det er bare fem løpere som har løpt under 20 minutter,



Også Mali Eidnes Bakken, Rindal, valgte å gå opp en klasse slik at hun kunne løpe 6 km-distansen og konkurrere om bestemannspremien på 1000 kroner. Hun hadde full kontroll og kom inn på 24.05 og var 1.12 foran klubbvenninna Kristine Nes.



Aldersgruppa 15-18 år løp 3 km. 15-åringen Lars Svorkdal ble klar vinner på 10.19. Løyperekorden innehas av ikke ukjente Sondre Nordstad Moen på 10.05 og satt i 2006 - noe som tilsier at også han var 15 år da han satte rekorden.



Trollheimsløpet har tidligere hatt rosemalte trefat som jubileumspremier. Foran årets løp hadde kunstneren Inga Dalsegg malt en akvarell med trollmotiv som var laget som en diplom. Bente Svinsås, som deltok for 30. gang, var den første som fikk utdelt diplomet.



Det deltok 63 løpere i konkurranseklassene. Dette var noe lavere enn rekordåret 2019 da det var 89 på startstreken, men langt flere enn i 2018 da 36 deltok. I tillegg deltok 69 i trimklasse uten tidtaking. Dette antallet ville nok ha vært lavere om løpet hadde gått lørdag. Da ville nok flere ha prioritert badeplassen ved Igltjønna i stedet for å gå i rundt etter løypetraseen.



De 5 beste menn totalt

1. Helge Langen (21-39 år) Rindal IL 20:09

2. Kristian Riseth Hammer (21-39 år) Svorkmo N.O.I. 20:19

3. Hallvard Dahle (19-20 år) Mosvik IL - Friidrett 20:23

4. Erik Løfald (19-20 år) Rindal IL 20:41

5. Øystein Solligård (21-39 år) Svorkmo N.O.I. 21:01



De 5 beste kvinner totalt

1. Mali Eidnes Bakken (19-20 år) Rindal IL 24:05

2. Kristine Nes (21-39 år) Rindal IL 25:17

3. Tine Thomasli (21-39 år) CK Victoria 25:38

4. Lisbeth Vold (50-59 år) Equinor BILStrindheim 26:27

5. Malin Nilsen (21-39 år) Svorkmo N.O.I. 26:42



Seierspallen for menn: Fra venstre: Kristian Riseth Hammer (2. plass), Helge Langen (1. plass) og Hallvard Dahle (3. plass). (Foto: Øystein Sæther)





Deltatt 30 ganger: Bente Svinsås fikk utdelt diplom for å ha deltatt i Trollheimsløpet 30 ganger. (Foto: Tor Jarle Bolme)

