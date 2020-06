Forbud mot store folkeansamlinger og krav om strenge smitteverntiltak gjør det umulig å samle nærmere 25 000 løpere på Rådhusplassen 19. september.



– Vi jobber hver dag med å senke terskelen for fysisk aktivitet. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal få muligheten til å delta på vårt arrangement. I år vil det dessverre ikke være mulig å arrangere Oslo Maraton slik vi er vant til. Mye kan skje før 19. september, og når myndighetene kommer med en ny vurdering av smitteverntiltakene for høsten er det mulig de vil lette på det som er gjeldende i dag. Vi tror likevel ikke det vil gi oss muligheten til å lage en god og trygg gjennomføring av arrangementet. Vi ser at en folkeansamling på opp mot 100 000 mennesker inkludert publikum ikke er forsvarlig og velger derfor å avlyse, skriver Oslo Maraton i en pressemelding.



På spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om deriblant Oslo Maraton kan gå som planlagt i september, skriver helseminister Bent Høie (H) på e-post:

"Regjeringen har varslet at det ikke vil bli åpnet for arrangementer for over 500 personer før tidligst 1. september. Hva som skjer etter 1. september er vanskelig å si noe sikkert om, men kravet om å legge til rette for minst en meters avstand på alle større arrangementer vil trolig gjelde hele 2020. Med et slikt krav vil det være vanskelig å gjennomføre de arrangementene som nevnes her."



I fjor var det nesten 23 000 påmeldte og Oslo Maraton siktet mot et potensielt utsolgt arrangement den 19. september før det ble full stopp i midten av mars da Norge stengte ned. Hvert år har det tradisjonsrike løpet satt farge på hovedstaden, men i år vil løpet bli annerledes, uten en geografisk grense.



– Vi synes det er veldig kjedelig å ikke få muligheten til å invitere våre løpere til Oslo den 19. september, men vårt mål er alltid å legge til rette for at alle skal få muligheten til å oppleve løpeglede og fysisk mestring. Denne pandemisituasjonen gir oss to valg. Avlyse og vente til neste år, eller tenke alternativt. Vi har gått for det siste, og gleder oss til å invitere hele Norge, og verden til en virtuell løpefest 19. september, sier arrangøren.



Oslo Maraton ble først arrangert i 1981. Kun en gang tidligere har løpet blitt avlyst, i 2003. Den gang var det for få påmeldte som var grunnen. Nå som de fleste store arrangementer må avlyse vil en virtuell utgave av Oslo Maraton gi nye muligheter.



– Nå som beslutningen om å avlyse er tatt så ser vi fremover. Oslo Maraton har en helt egen atmosfære som brer seg utover rådhusplassen og rundt i løypa, denne ønsker vi etter beste evne å gjenskape. Det blir en utfordring som vi gleder oss til å ta fatt på. Den 19. september skal fortsatt bli en minnerik dag, avslutter Oslo Maraton som lover å komme tilbake alle påmeldte deltakere med mer informasjon om et virtuelt løp isteden.



