Sondre Nordstad Moen har konkurrert flittig i sommer. Under Impossible Games på Bislett satte han europeisk rekord på 25 000 m. Underveis hadde han også et sideblikk til den europeiske rekorden på timesløp, satt av Johs Hermens i 1976. Da tilbakela hollenderen 20 944 meter, og Sondre var bare 241 m bak da klokka hadde gått i 60 minutter på Bislett.

I et intervju med European Athletics forteller Sondre Nordstad Moen at han gleder seg til det nye rekordforsøket.

– Hvis jeg skal være ærlig, er dette litt mer meningsfullt for meg enn det 25000 meteren var, så jeg er veldig motivert. Jeg skal drøfte det med trener Renato Canova, og det er mulig vi må gjøre om taktikken litt til dette løpet. Men jeg vil ha fartsholdere for de første 10-12 kilometerne, og forhåpentligvis kan de også bringe meg enda litt lenger. Så kommer den tøffe biten. Jeg vet at jeg må løpe i 20-25 minutter helt alene. Det vil bli tøft, men Hermens satte rekorden uten fartsholdere, forteller Sondre til European Athletics.

For tida holder den hardtsatsende langdistanseløperen til på Juvasshytta i Jotunheimen for å få trent i tynnluft. I 1800 meters høyde har han og kappgjenger Håvard Haukenes hatt tøffe forhold med både sterk vind, kuldegrader og snø. Enten løper/går de fram og tilbake på en 1 km lang asfaltstrekning eller så trener de på hver sin tredemølle inne i en garasje ved hytta.

– Ei joggeløype på 3–4 kilometer hadde vært fint, forteller Sondre i et intervju med NRK. Han legger til at de har alt de trenger, men at været gjerne skulle vært litt bedre.

Det får vi håpe at det blir når han legger ut på rekordjakt i Kristiansand fredag 7. august. I fjor gikk det omtrent så bra som det kunne da han løp på 27.24,78 og slo en 29 år gammel norsk 10 000 m-rekord.

I Kristiansand er de glad for nok en gang å få besøk av den norske maratoneneren:

– Det er veldig moro at Sondre kommer i år igjen. Det er en anerkjennelse til både oss som arrangør og til Kristiansand, som overrasket meg stort i fjor da så mange møtte opp for å se ham sette norsk rekord, sier Finn Kollstad, leder i Kristiansand Løpeklubb, til Fedrelandsvennen. Kollstad legger til at Nordstad Moen ikke blir den enste toppløperen å se i aksjon i Stadionmila:

– Vi har fått både topp nasjonale og topp nordiske løpere på startstreken. I fjor hadde vi løpere fra både Kenya, Tyskland og Australia. Det blir for vanskelig under koronakrisen. Men vi skal ha harer som legger opp til en fart på 28.40–45 slik at folk kan ta EM-kravet på 28.50 på 10 000 meter, sier Kollstad og nevner løpeklubbens egen Erik Udø Pedersen som en av dem.





Under stadionmila i fjor satte Sondre Nordstad Moen norsk rekord med 27.24,78. Her har han tatt igjen en så god løper som Narve Gilje Nordås med én runde, og Henrik Ingebrigtsen har måttet slippe. (Foto: (Foto: Anders Jensen / Kristiansand Løpeklubb)