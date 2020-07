Ukas økt er et samarbeid mellom Løpetrening og Kondis. Denne ukas økt er hentet fra et av Løpetrenings programmer for deg som ønsker å løpe halvmaraton på under to timer.

Varighet/fakta om økten: ​​​​Ca ​​30-40 minutter inkludert oppvarming, hovedøkt (8 intervaller á 45 sekunder) og nedjogg .

Beskrivelse: ​​​Når vi skal gjennomføre en treningsøkt der tempoet og intensiteten på hovedøkta er høy​​​, så er det viktig å bli god og varm først. Du skal derfor starte med en kombinasjon av rask gange og rolig jogg i 10-15 minutter. Du skal altså ikke bli særlig sliten, men kjenne at du blir god og varm.

– Idag skal du altså gjennomføre 8 korte intervaller hver på 45 sekunder. Du skal løpe i et tempo som er raskt for deg - og så går du rolig i 45 sekunder mellom hvert av intervallene. Pass på at du finner det tempoet som er akkurat passe raskt for nettopp deg, slik at du faktisk klarer å gjennomføre alle 8 intervallene, sier løpetrener Andreas Gossner hos Løpetrening.

Etter en tempo-økt som denne er det viktig å avslutte med helt rolig nedjogg i 10-15 minutter​. På den måten kvitter du deg med noe av melkesyren du har opparbeidet underveis i økta, og blir raskere klar til neste treningsøkt.





Medlemsrabatt:

Medlemmer i Kondis får 15 % rabatt på treningsprogram hos Løpetrening. Fram til 20. august har vi en kampanje som gir Kondismedlemmer 20 % rabatt. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her.