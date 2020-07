Tredje strake for Heimdal – Dyrkorn best i dameklassen

- Jeg er litt overrasket. Det var mange gode løpere på start i dag, så jeg hadde ikke forventet å vinne, sa Ane Dyrkorn etter seier på mellomdistansen fra Fjell skytebane under 3. løp av Tour de Oslofjord.

Fjorårets junior-VM løper for Norge – som i år gjør sin første seniorsesong. Holdt unna for de to VM-løperne Marianne Andersen (Norge) og Jo Shepherd (Storbritannia) – som fulgte på de neste plassene – etter en meget vellykket runde i terrenget: - Jeg synes kartet i dag var helt fantastisk, så det var moro å løpe. Og jeg hadde god kontroll hele veien.

Om Ane Dyrkorn var overrasket over seieren, var det langt i fra uventet at Audun Heimdal sto på toppen av resultatlisten etter dagens løp. NTNUI-løperens 3. på rad i Tour de Oslofjord:

- Det har gått bra de dagene her. Nå får jeg satse på å vinne de to siste løpene også, sa han med et smil, og fortsatte:- Jeg er godt fornøyd med løpet i dag. Selv om jeg kjenner i kroppen at det har vært noen konkurranser tidligere, føler jeg at jeg gjennomfører bra.

Så bra at klubbkamerat Vegard Gulbrandsen var 40-tallet sekunder bak – på 2. plass. Hans Petter Mathisen var 3. mann i dag.

Wiklund, Jonsson, Ytterbø og Melby Jacobsen juniorvinnere 3. dag i Touren!

- Jeg har løpt bra, uten noen store feil, sa Ragne Wiklund etter seier i eldste juniorklasse for jenter under mellomdistansen på 3. løp av Tour de Oslofjord i dag. Løperen fra Nydalens SK gjorde sin første (og eneste) opptreden i «Touren», og da viste hun klasse på direkten: - Jeg har ikke løpt noe særlig tidligere i år, og det var godt å få noen gode svar. Når fasiten viser over 2 minutter ned til Jenny Baklid, må det være blant de beste svar en kan få. Janne T Aasheim var 3. jente i dag.

I eldste juniorklasse for herrer, kunne ikke Ragnes klubbkamerat Isak Jonsson være dårligere. Lysluggen fikk sin første seier:

- Det var et veldig bra løp av meg. Stabilt og fint hele veien, kommenterte han og la til at retningsløpingen var nøkkelen i dag.

Retningen videre – for «Touren» - er over på andre siden av Oslofjorden, og der har Isak skumle planer:

- I dag var min første seier, men forhåpentligvis ikke eneste – under «Touren». Det er to muligheter igjen, sa han med glimt i øyet.

Henrik Fredriksen Aas og Niels Christian Hellerud har glimtet til tidligere under «Touren» - med hver sin seier – i dag ble de henvist til henholdsvis 2.- og 3. plass. For Sondre Ytterbø har det vært langt mellom seierne den siste tiden, og da smakte det ekstra god med dagens topplassering i yngste juniorklasse for herrer:

- Jeg har ikke vunnet et løp i Norge på 2 år, så dette var deilig, sa han etter dagens seier.

Etter et tilnærmet perfekt løp kunne løperen fra Asker SK avsløre suksessoppskriften:

- Planen var å løpe sikkert hele veien. Rett og slett la orienteringen styre farten.

Da han lyktes med dette, ble det nesten 2 minutter ned til Brage Takle. Løperen fra Kristiansand OK – som var 3. mann i går – løftet seg til 2. plass i dag. Marius Bakke var 3. mann.

Feilfritt løp var det også for Kristin Melby Jacobsen, da hun vant yngste juniorklasse for jenter:

- Jeg har løpt veldig bra, og er godt fornøyd, sa jenta fra Lardal etter seieren.

En seier hvor både plan og gjennomføring til forveksling var lik den til Sondre Ytterbø i tilsvarende herreklasse:

- Planen i dag var fullt fokus på orienteringen, og jeg har nesten ingen bom i det hele tatt. Bomfritt løp ga seier foran gårsdagens vinner – Oda Scheele og Una Holtermann.

Det er hviledag i morgen, før Tour de Oslofjord fortsetter med sprint i Larvik på torsdag.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 17-18, 2 740 m:

1) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 24.27,

2) Oda Scheele, Nydalens SK, 25.25,

3) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 25.45,

4) Pia Young Vik, Nydalens SK, 25.48.

D 19-20, 3 040 m:

1) Ragne Wiklund, Nydalens SK, 23.32,

2) Jenny Baklid, Konnerud IL, 25.36,

3) Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL, 27.46,

4) Ingrid G. Kvålsgard, Fossum IF, 28.28.

D 21-, 3 980 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 33.03,

2) Marianne Andersen, Fredrikstad SK, 33.30,

3) Jo Shepherd, Halden SK, 33.53,

4) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 34.04.

H 17-18, 3 630 m:

1) Sondre Ytterbø, Asker Skiklubb, 26.17,

2) Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK, 26.26,

3) Cornelius Bjørk, Sandefjord OK, 27.01,

4) Brage Takle, Kristiansand OK, 28.13.

H 19-20, 4 080 m:

1) Isak Jonsson, Nydalens SK, 27.14,

2) Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb, 27.56,

3) Niels Christian Hellerud, Halden SK, 29.09,

4) Johan Christie Ørke, NTNUI, 29.10.

H 21-, 5 180 m: 1) Audun Heimdal, NTNUI, 32.10, 2) Vegard Gulbrandsen, NTNUI, 32.56, 3) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 33.57, 4) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 34.40.