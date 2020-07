Vanligvis starter Nybrottkarusellen i Stjørdal opp med to løp i mai/juni, men i år ble første løp arrangert 1. juli i det arrangøren kaller "Nye Nybrottkarusellen".



De to første løpene, som er 5 og 10 km veiløp, har mål inne på Øverlands Minde, mens de to siste løpene (3000 meter og 1500 meter) må flyttes til Hommelvik stadion siden det blir anleggsarbeid på Øverlands Minde, melder arrangørene Stjørdal FIK og I.L. Nybrott.



Årets første løp​

Årets første løp hadde totalt 95 deltakere. Raskest av jentene i den 5 km lange og kontrollmålte løypa var Solveig Steen Hofstad, IF Hellas på 17.39,1. Best av herrene var Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL på 15.00,8.



De 3 beste kvinner totalt

1. Solveig Steen Hofstad IF Hellas 17.39,1

2. Mari Riseth Guin Frol IL 18.45,9

3. Mette Eid Løvås Strindheim IL 19.07,5



De 3 beste menn totalt

1. Ebrahim Abdulaziz Strindheim IL 15.00,8

2. Kristian Riseth Hammer Svorkmo NOI 15.32,0

3. Erik Grimstad Namdal løpeklubb 15.59,3





Komplette resultater 1. løp i Nybrottkarusellen 2020

Kvinner 15-19 år 5 km

Solveig Steen Hofstad IF Hellas 17.39,1

Anniken Evenhus IL Aasguten 19.38,3

Mia Skjerve Markabygda IL 20.09,9

Ingrid Veske Skogn IL 21.41,3

Anna L. Holmen Strindheim IL 21.44,5

Kvinner 20-39 år 5 km

Mari Riseth Guin Frol IL 18.45,9

Malin Sandnes Nilsen Svorkmo NOI 20.09,4

Kvinner 40-44 år 5 km

Renate Dullum Reitan Hell Ultraløperklubb 21.32,4

Kvinner 45-49 år 5 km

Mette Eid Løvås Strindheim IL 19.07,5

Ellen Kvalheim Stjørdal FIK 19.15,8

Marit Stuhaug Tambarskjelvar IL 20.45,3

Menn 15-19 år 5 km

Mohamed Hussein Ali IL Nybrott 16.07,7

Lars Svorkdal Svorkmo NOI 16.10,0

Sigurd Egeland Valseth Verdal FIK 17.06,8

Ole Daniel Prigge IL Nybrott 17.47,8

Sander Sæther Utleira IL 18.12,6

Stian Rønning Lånke IL 20.27,7

Menn 20-39 år 5 km

Kristian Riseth Hammer Svorkmo NOI 15.32,0

Erik Grimstad Namdal løpeklubb 15.59,3

Markus Hauge-Espelien Rindal IL 16.15,0

Håvard Tømmerdal Multiconsult BIL 16.28,3

Stian Valstad Berg 16.33,2

Even Andreas Hansen Steinkjer Fik 16.42,6

Per Anders Føll IL Fjellørnen 16.43,8

Marius A. Karlsen Namdal løpeklubb 16.44,9

Trond Sliper Bratsberg IL 17.29,4

Kenneth Skjerve Markabygda IL 17.39,3

John Gunnar Dybvad Lånke IL 17.40,8

Kjell Einar Skaret Markabygda IL 17.54,0

Stian Friberg Markabygda IL 18.20,0

Lasse Leine Markabygda IL 18.27,5

Thomas Skjerve Markabygda IL 19.00,4

Ivar Rødde Hegra Sparebank 19.09,0

Robin Winther Fløan IL Fram 19.17,4

Petter Holltrø Stjørdals-Blink fotball 17.47,4

Kjetil Tynes Lånke IL 20.20,4

Jørgen Vik Småland 20.43,9

Thomas Hegstad Leirset Verdal IL 22.00,1

Menn 40-44 år 5 km

Ebrahim Abdulaziz Strindheim IL 15.00,8

Espen Skjevik Trondheim og omegn spkl 18.00,3

Oddvar Rønning Lånke IL 18.18,4

Rune Moen Lånke IL 18.47,2

Jan Morten Rygg Frosta IL 18.56,8

Bjørn Erik Rolseth 19.28,8

Ove Lereggen Stjørdal FIK 20.56,5

Trond Richstad Hommelvik IL 23.12,5

Menn 45-49 år 5 km

Knut Venseth Markabygda IL 16.34,4

Espen Egeland Valseth Verdal FIK 17.27,8

Bjørn Ståle Eikrem Skogn IL 18.39,6

Ole Christensen Equinor BIL 20.38,2

Bjørn Hansen Stjørdal FIK 21.30,8

Trond Ringen Stjørdal FIK 22.08,7

Menn 50-54 år 5 km

Rune Holmen Strindheim IL 18.54,8

Menn 55-59 år 5 km

Johan Venseth Markabygda IL 17.44,9

Johan Henrik Lundbo Strindheim IL 18.10,5

Håkon Kyllo IL Dalebrand 18.14,8

Rolf Hernes IL Dalebrand 18.35,2

Morten Sørtømme Hovin IL 18.49,3

Menn 60-64 år 5 km

Asgeir Bøgeberg Strindheim IL 19.40,3

Bård Roll IL Nidelv 20.41,2

Geir Augdal Markabygda IL 20.58,0

Anders Skjerve Markabygda IL 22.32,4

Menn 65-69 år 5 km

Even Løkken Strindheim IL 20.42,4

Hermann M. Storflor IL Dalebrand 25.07,1

Kjell Olav Storflor IL Dalebrand 25.15,7

Olaus Dalsplass Forra IL 50.31,0

Menn 70-74 år 5 km

Per T. Laksfors Strindheim IL 23.39,9

Menn 75-79 år 5 km

Bjørn Ivar Hage Stjørdal FIK 23.09,0

Harry Sollie Byåsen IL 24.17,8

Hagbart Vebostad Strindheim IL 26.27,3

Jenter 11-12 år 2,1 km

Frida Wangberg Lund Lånke IL 7.40,9

Nicoline Steig Hamre IL Nybrott 8.24,1

Mie Reitan Stjørdal FIK 8.28,6

Milla Reitan Stjørdal FIK 8.29,1

Jenter 13-14 år 2,1 km

Ane Martine Karlsen Hallagen Mosvik IL 8.58,7

Kvinner 15-99 år 2,1 km

Sigrid Lovise Ringen Stjørdal FIK 8.54,5

Margrethe Dybvad Lånke IL 10.40,4

Liv Mari Moflag Levanger kommune 13.33,5

Viktoriya Khromova Lånke IL 14.40,7

Gutter 11-12 år 2,1 km

Vebjørn Prigge IL Nybrott 7.33,3

Andreas Steen Hofstad IF Hellas 8.00,8

Petter Kvalheim Reiten IL Nybrott 8.12,4

Kristoffer Schei Utleira IL 8.46,4

Edvard Hagen Kvål Lånke IL 9.27,7

Edvard Tynes Lånke IL 9.33,2

Sander Rønning Lånke IL 9.56,8

Gutter 13-14 år 2,1 km

Matteus Fossum Skogn IL 7.01,2

Vemund Svendgård-Roe Skogn IL 7.02,6

Kristian Steen Hofstad IF Hellas 7.03,3

Ulrik Egeland Valseth Verdal FIK 7.29,2

Ask Opheim Ask Opheim 8.50,2

Menn 15-99 år 2,1 km

Tor Inge Ringen Stjørdal FIK 8.36,2

Arne Ramdal Ramdal skog & utmark 10.57,0

Ivar Nilsen Lånke IL 12.25,5

Olav Jostein Moen IL Nybrott 19.49,6





Nybrottkarusellen arrangeres i år for 43. året på rad, med 4 løp og ny premieordning, og tilrettelagt i henhold til de nye smittevernsbestemmelsene fra 15. juni som blant annet tillater inntil 200 personer inne på stadionområdet.



De resterende løpene i karusellen er:

22. juli - 10 km for kvinner og menn, og 1,3 km i kortkarusellen.

20. august - 3000 m for kvinner og menn, og i kortkarusellen 1000 m for 15-99 år og 600 m for 11-14 år. Arrangeres på Hommelvik stadion.

15. september - 1500 for kvinner og menn, og i kortkarusellen. Arrangeres på Hommelvik stadion.

