På det siste av i alt tre stevner som Gneist og Gulars arrangerte på Fana Stadion var det 5000 meter som var den lengste distansene for kvinnene. Det var satt opp som en mixed klasse med både kvinner og menn.

Etter at den første starten ble kansellert, vi vet ikke hvorfor, kom feltet seg av gårde. Og det var ingen tvil om at det var Vareggs Lina Rivedal som hadde det aller travlest, hun gikk rett i tet uten å se seg tilbake. Etter henne fulgte en trio med Anita Iversen Lilleskare, Adele Norheim Henriksen og Stine Dale. Det var først Anita som hadde initiativet i denne trioen men etter hvert overtok Adele som satte enda litt mer trøkk i gruppen, noe som førte til at først Stine måtte gi noen meter og deretter Anita.

De tre herrene i feltet, Are Opstad Sæbø, Sælen Christer og Jonas Pablo Sletten Gomez kom bak de beste kvinnene. Are Opstad Sæbø hadde fått en rolle som hare for å få kvinnene inn under NM-kravet på 18 minutter. Dette klarte de seks første kvinnene greit, mens Nora Midttun, Anna og Emma Hanstveit og Kristine Fjellanger ikke kom under dette kravet. Nora Midttun var for øvrig bare sekundet bak.

Det ble Lina Rivedal som vant klart til en ny pers på 16:54, hun satte for øvrig ny pers på 3000 meter i det forrige stevnet i denne serien, så hun er i form denne sesongen. Adele Henriksen tok en klar andreplass med Anita Iversen Lilleskare på tredje.

Stine Dale, Hilde Brennskag og Ingrid Revheim sikret seg også greit NM-billett med dette løpet.

Resultater 5000 meter kvinner

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 219 Lina Hydle Rivedal Varegg Fleridrett - Friidrett 16:53,7 2 225 Adele Norheim Henriksen Gular, IL - Friidrett 17:25,7 3 218 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb - Friidrett 17:29,1 4 222 Stine Dale Norna-Salhus IL - Friidrett 17:42,0 5 224 Hilde Brennskag Gular, IL - Friidrett 17:44,1 6 221 Ingrid Revheim Gular, IL - Friidrett 17:44,2 7 223 Nora Midttun FRI IL - Friidrett 18:01,0 8 226 Anna Hanstveit Mjøsdalen IL - Friidrett 18:03,2 9 227 Emma Hanstveit Mjøsdalen IL - Friidrett 18:28,1 10 217 Kristine Fjellanger Varegg Fleridrett - Friidrett 18:32,6 220 Eli Anne Dvergsdal Gneist,IL - Friidrett DNS

Resultater 5000 meter menn

1 228 Are Opstad Sæbø Gular, IL - Friidrett 17:32,4 2 261 Sælen Christer FRI IL - Friidrett 18:00,3 3 229 Jonas Pablo Sletten Gomez Varegg Fleridrett - Friidrett 18:43,1



Ut fra start tar Lina Rivedal teten, her ved siden av Are Opstad Sæbø i mixed-feltet på 13 personer.



Det ble raskt en trio bak Lina, her er det Anita Iversen Lilleskare som ligger foran Stine Dale og Adele Norheim Henriksen



Are Opstad Sæbø drar Hilde Brennskag og Ingrid Revheim inn til en tid under NM-kravet.



Anita Iversen Lilleskare fremdeles i front av denne trioen med Stine Dale og Adele Norheim Henriksen



Adele Henriksen løper helst gateløp, hun har sterke 35:36 på Hytteplanmila i fjor.



Anna og Emma Hanstveit er akkurat litt for sene til NM-kravet.



Kristine Fjellanger får heller ikke NM-billett.



Stine Dale er på det norske triatlonlandslaget og viser at hun kan yppe seg med de beste løperne.



Ingrid Revheim.

Christer Sælen ser at det her står om NM-kravet for Nora Midttun. Hun kommer akkurat ett sekund for sent til å ta det.