Golden Trail World Series

Golden Trail World Series består av noen av de mest anerkjente fjelløpene i verden: Aiskorri Zegama Marathon, Marathon du Mont Blanc, Dolomyths run, Sierre Zinal, Pikes Peak Marathon og Ring of Steall Skyrace, men så langt i år er alle løpene kansellert grunnet Covid 19.

Golden Trail World Series er elitedivisjonen blant fjelløp og tiltrekker seg verdens beste fjelløpere. Norge er godt representert i toppen. Spesielt dersom vi tar med oss at den spanske fjorårsvinneren Kilian Jornet bor i Romsdalen, mens Stian Agermund-Vik kom på tredjeplass totalt. På damesiden tok Eli Anne Dvergsdal er meget sterk fjerdeplass totalt i sin første sesong i serien, mens Yngvild Kaspersen kom på 7. plass.

Mulighet å vinne startplass med gratis reise og opphold

De 11 best rankede løperne i herre- og kvinneklassen fra GTWS i fjor får automatisk plass til etappeløpet, men arrangementet er åpent for alle uansett nivå. Siden alle løp i serien er kansellert så langt i år har det ikke vært mulig å kvalifisere seg basert på årets resultater. Arrangøren vil i stedet dele ut 78 gratisplasser (inkluderer også reise og opphold) til de som løper raskest på kvalifiseringsløp via unike strava-segmenter i forskjellige land som må gjennomføres mellom 1. juli og 1. oktober. I Norge er det aktuelle stravasegmentet en 24 km lang løype med 647 høydemeter med start og mål i Bergen. Her er en oversikt over alle kvalifiseringsløp via Strava.

Det vil også være mulig for hvem som helst å melde seg på arrangementet uten å kvalifisere seg og tildeling av plass vil skje via et lotteri. Registrering til løpet skjer her.

Golden Trail Championship

Etappeløpet arrangeres på øyene Faial og Pico på Azorene. Det skal løpes en etappe per dag i fire dager:

Etappe 1: 26 km/ D+ 1069 m D - 1098 m (Faial Island)

Etappe 2: 32 km / D+ 1343 m D - 1310 m (Faial Island)

Etappe 3: 32 km / D+ 2364 m D - 1137 m (Pico Island)

Etappe 4: 36 km / D+ 1453 m D - 1518 m (Faial Island)

Deltageren med den laveste totaltiden vinner løpet, men det vil også utdeles premier til beste motbakkeløper, nedoverløper og sprinter. Totalt vil det deles ut 100.000 Euro i premiepenger.

Arrangøren tar forbehold om at forholdene med tanke på Covid 19 tillater gjennomføring.