Bysommer med avsluttet med mellomdistanse i området øst for Sognsvann. Dagens startliste var basert på sammenlagtlisten, hvor de beste startet til slutt. Dette ble dagen da flere av sammenlagtlederene bommet og noenav dem rykket også nedover i sammendraget. Etter løpet var det duket for sosialsamling med grilling og premieutdeling. Her dukket det opp en overraskelse: Kasper Foss, forårets komet i internasjonal orientering med VM sølv i Østfold, som junior. Dette ble en populær avslutning på en flott uke.

Dagens løp ble vunnet av Mari Kalleson, Oppsal i D13-14, Synne Sandven, Notoddeni D15-16,Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalen i H13-14 og Alfred Bjørnerød, OK Moss i H15-16.

Sammenlagt kom disse på pallen:

I D13–14 var Eira Skaarer Wiklund, Nydalen (i midten), Mari Kalleson, Oppsal og Sofia Øhlckers, Tyrving, topp tre sammenlagt.

Ingeborg Roll Mosland, Oppsal (i midten), Maja Mo Hjelseth , Nydalen og Synne Sandven, Notodden, var de beste sammenlagt i D15–16.

I H13–14 fikk Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget (i midten), Sigurd Størmer Antonsen, Nydalen, og Erlend Sommerhein, Fossum, mest poeng sammenlagt.

Alfred Bjørnerød, Moss (i midten), Philip Lehmnan Romøren, Fossum og Martin Størmer Antonsen, Nydalen, topp 3 i H15-16

Resultater

D 13-14:

1) Mari Kalleson, Oppsal Orientering, 26.28,

2) Sofia Øhlckers, Tyrving IL, 31.47,

3) Ingrid Pedersen Holmskau, Trøsken IL, 32.42,

4) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 33.47.

D 15-16:

1) Synne Sandven, Notodden OL, 26.01,

2) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 26.13,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 26.40,

4) Maja Mo Hjelseth, Nydalens SK, 27.11.



H 13-14:

1) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 21.46,

2) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 23.48,

3) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 23.49,

4) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 24.49.

H 15-16:

1) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 21.21,

2) Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 21.49,

3) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 23.57,

4) Axel Aalde, Nydalens SK, 24.23.

H13-16C:

1) Elias Leonhard Rieder, Fossum IF, 30.00,

2) Alfred Nikolaisen, Oppsal Orientering, 51.00.

D13-16C:

1) Hedvig Nyberg-Hansen, Fossum IF, 27.17,

2) Erika A. Gjedebo, Oppsal Orientering, 51.39.



Dagens beste utkledning ble premiert