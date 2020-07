- Jeg løp litt uryddig i dag, med kanskje så mye som ett minutt bom på en post, sa Audun Heimdal – som til tross for det han selv betegner som både uryddig og storbom – gikk til topps på det siste løpet av Tour de Oslofjord i dag. Når betingelsene er mellomdistanse i Vestmarka utenfor Larvik, vet de som har ferdes her tidligere – kanskje under O-festivalen i fjor – at en skal være svært teknisk skolert for å unngå unøyaktigheter. Og med Heimdals fart gjennom skogen, var dagens prestasjon nok til å sikre både seier i dag og sammenlagtseier i Tour de Oslofjord:

- Dagens bom er ukens største. Og totalt er jeg godt fornøyd med uken. Fysisk sitter det bra, og teknisk er det blitt bedre og bedre utover. Det lover bra før høstsesongen, sa karen fra NTNUI. 4 seire på 5 løp lar se absolutt høre, og gutta bak ham – både i dag og sammenlagt – Jørgen Baklid og Ulrik Astrup Arnesen – har samme klubbtilhørighet som vinneren.

Der Heimdal har deltatt hele uken, var dagens løp det første denne uken for vinner i dameklassen – Anne Margrethe Hausken Nordberg:

- Det var veldig kjekt, strålte hun etter dagens løp. - Jeg har gjort en bom helt på slutten, ellers var det et veldig bra løp.

Såpass bra at Ane Dyrkorn på andreplass var nesten 2 minutter bak. Synne Strand var 3. kvinne i dag. Uansett sikret dagens andreplass sammenlagtseier til Ane Dyrkorn:

Juniorene

- Jeg «surret» litt på slutten, og gjorde også en feil tidligere i løpet. Men det var et greit løp, sa Pia Young Vik etter dagens seier på den avsluttende mellomdistansen under Tour de Oslofjord.. Seier i dag ga også sammenlagtseier i yngste juniorklasse for jenter til løperen fra Nydalens SK.

- Totalt har jeg gjort litt for mye feil denne uken, så det er litt å jobbe med. Men sprinten i går var bra, og plasseringene er gode jevnt over, oppsummerte hun.

Nærmest Young Vik i sammendraget var Oda Scheele og Kristin Melby Jacobsen.

Klubbkamerat til Pia Young Vik i Nydalens SK - Kornelius Kriszat-Løvfald vant også dagens mellomdistanse i yngste juniorklasse:

- I dag løp jeg bra, og er godt fornøyd. Det gjorde godt, etter to dårlige løp, sa han. Men seier i dag holdt ikke til å vinne sammenlagt.

- Det hadde jeg ikke fortjent heller. Den som vinner sammenlagt skal prestere jevnt bra, og det er det Sondre har gjort denne uken.





Og Sondre bærer etternavnet Ytterbø – og er altså sammenlagtvinner i yngste juniorklasse for herrer:

Henrik Fredriksen Aas var ikke dårligere i tilsvarende herreklasse. Seier i dag og seier sammenlagt:

- Jeg var litt usikker i starten, før jeg fikk flyten. Men etter hvert gikk det veldig bra, sa karen som også kunne smile etter en fin konkurranseuke:

- Jeg er fornøyd med uken. Det har vært stabilt.

- Først og fremst var det gøy å få prøve seg i seniorklassen. Og dette har vært en fin konkurranseuke, med en god blanding av distanser og forskjellige terreng, oppsummerte hun.

KIlde: Norsk orientering

Resultater Sammenlagt

D 17-18, 3 100 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 28.02,

2) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 30.33,

3) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 31.57,

4) Oda Scheele, Nydalens SK, 32.01.

D 19-20, 3 100 m:

1) Jenny Baklid, Konnerud IL, 29.05,

2) Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL, 30.24,

3) Joelle Meister, Nydalens SK, 30.54,

4) Aurora Gjølsjø, NTNUI, 31.01.

D 21-, 3 730 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 32.55,

2) Ane Dyrkorn, NTNUI, 34.40,

3) Synne Strand, Nydalens SK, 36.21,

4) Runa Fremstad, Larvik OK, 36.32.

H 17-18, 4 750 m:

1) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 39.03,

2) Sondre Ytterbø, Asker Skiklubb, 40.09,

3) Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK, 41.14,

4) Brage Takle, Kristiansand OK, 43.44.

H 19-20, 4 750 m:

1) Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb, 35.46,

2) Sander Arntzen, Asker Skiklubb, 38.41,

3) Isak Jonsson, Nydalens SK, 39.30,

4) Sigurd Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering, 40.39.

H 21-, 5 180 m:

1) Audun Heimdal, NTNUI, 37.28,

2) Jørgen Baklid, NTNUI, 39.25,

3) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 40.18,

4) Vegard Gulbrandsen, NTNUI, 40.31.