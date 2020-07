Denne gangen var det et søskenpar som var best blant kvinnene, Lisa Østervold vant klart på 5 km mens søsteren Andrine Østervold kom først i mål på 10 km. Med pappa som sjåfør hadde de tatt turen fra Austevoll for å prøve løpsformen i Sommerkarusellen. Til vanlig driver de med både fotball og langrenn, men det går også fort når de bare løper. De gjorde det også godt i det første løpet i Sommerkarusellen, men da løp begge 5km.

I det tredje løpet i sesongens Head Energy Sommerkarusell var det nå kun ett starttidspunkt, ikke to slik det var på de foregående løpene, og dermed var opplegget litt mer likt slik det var før koronarestriksjonene. Løperne fikk da konkurrere med andre på samme nivå.

I herreklassen var det denne gangen konkurranseglade Anders Kjærevik som tok seieren på 5 km etter at han forrige løp sist mandag gikk inn som nest beste. I mellomtiden har han også gjort gode løp både på 10 000 meter i Gneist/Gular-stevnet på Fana Stadion på onsdag samt motbakkeløpet Breidablik Opp på lørdag. Og neste helg skal han til Sunnfjord Ultra kunne han fortelle oss. André Aasen og Stian Andersen fulgte like bak Anders.

På 10 km var det en klar seier til Andreas Torsvik, slik han gjerne pleier å gjøre det når han deltar her, han vant også forrige gang. Benjamin Knutsen og Tor Andre Krogstad måtte her se seg slått med to og et halvt minutt. Benjamin fikk i hvert fall vist at han løp seg inn på premiepallen, etter at han i forrige løp mistet en god plassering på grunn av at han løp feil.

Det var litt færre deltagere denne gangen enn det var i de to foregående løpene, 177 personer startet ut fra Fana Stadion. Men da kom man i hvert fall under smittevernsrestriksjonenes grense på 200 personer i samme arrangement.

Det var gode løpsforhold, litt kjølig men oppholdsvær. Litt motvind enkelte steder.



Konkurranseglade Anders Kjærevik er her i front og i godt slag ved passering ved den første kilometeren.



Her ligger Marte Aulin foran Andrine Østervold men det var Andrine som hadde mest å kjøre med på slutten.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1070 Andrine Østervold Austevoll Idrettsklubb K15-19 43:27 2 384 Marte Aulin BERGEN K20-34 43:39 3 104 Kjersti Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 52:08 4 103 Camilla Røren RÅDAL K40-44 53:57 5 264 Hege Kjærgård Gneist Friidrett K45-49 54:52



Premiepallen 10 km: Marte Aulin, Andrine Østervold og Kjersti Solbu.



Kristoffer Hasund (263) er her i tetgruppen på 5 km. I de foregående løpene har han startet i den første puljen og fikk dermed ikke løpe mot de beste. I dag går han inn til en fjerdeplass i et jevnt felt.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 360 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:22 2 202 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 17:25 3 1080 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:27 4 263 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M20-34 17:30 5 376 Lars-Erik Notevarp Bjørge Equinor ASA M20-34 17:33 6 1097 Håvard Berland Equinor BIL M40-44 17:58 7 1096 Bjarte Eikanger M45-49 18:15 8 1076 Scott Macody Lund Varegg Fleridrett M20-34 18:31 9 1084 Morten Kjønsberg Gular M40-44 18:49 10 82 Dawid Franek Matvareexpressen M35-39 18:54 11 1088 Jan-Eivind Holsen SUNNDALSØRA M20-34 19:26 12 1073 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 19:32 13 159 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 19:38 14 1075 Ole Emil Frisvold NTNUI M20-34 19:42 15 293 Sondre Haukanes Gneist Friidrett M1-14 20:08



Premiepallen menn 5 km: André Aasen, Anders Kjærevik og Stian Andersen.



Bjarte Eikanger er trener og lærer ved toppidrettslinjen på Tertnes Videregående og ligger også på Løpskarusellens adelskalender med den 6. beste tiden på 10 km gjennom alle tider og løyper. Han holder fremdeles formen og går her inn til en 7. plass på 5 km.



Premiepallen menn 10 km: Benjamin Knutsen, Andreas Torsvik og Tor Andre Krogstad.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 50 Andreas Torsvik Privat M20-34 34:02 2 1036 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M20-34 36:27 3 173 Tor Andre Krogstad Olivia Bergen M20-34 37:01 4 35 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 37:03 5 388 Stian Remme RÅDAL M35-39 37:09 6 152 Aleksander Bjorøy Blubbelubb Sportklubb M20-34 37:49 7 1077 Gjermund Galleberg NESTTUN M40-44 39:15 8 166 Lars Ottemøller NESTTUN M45-49 39:44 9 199 Kristian Wiland Vange BERGEN M40-44 39:50 10 291 Morten Seliussen Gneist Friidrett M45-49 40:52 11 1072 Rinke Kroondijk Laktosefri Melkesyre M35-39 41:12 12 1060 Kurt Brekke BERGEN M50-54 41:14 12 261 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 41:14 14 1071 Tore Hordvik Veritas BIL M35-39 41:24 15 28 Kjell Skage Gneist / Vassbakk M50-54 41:32



Tidligere toppsyklist Stian Remme ligger "på hjul" i et godt felt som bringer ham inn til en femteplass på 5 km.



En litt amputert premiepall for kvinner 5 km: Sølvi Abbedissen og Lisa Østervold. Her mangler Ane Torbergsen siden det ble noen misforståelser om hvem som var inne på topp tre rett etter løpet.

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1069 Lisa Østervold Austevoll Idrettsklubb K15-19 20:30 2 56 Sølvi Abbedissen TERTNES K40-44 21:44 3 1067 Ane Torbergsen Tromsø Løpeklubb K1-14 22:31 4 1078 Mathea Galleberg NESTTUN K1-14 22:37 5 197 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:04 6 122 Anne Varne Equinor K40-44 24:29 7 141 Anette Alvær MORVIK K20-34 24:38 8 358 Barbro Engevik Brekke Tryg K20-34 24:50 8 139 Linda Bratland Lund MJØLKERÅEN K45-49 24:50 10 124 Siv Berg-Johannesen RÅDAL K40-44 24:55 11 187 Eldbjørg Njøs Syril IL K20-34 25:07 12 1068 Maria Larsen Sotra Sportsklubb / Sotra K20-34 25:08 13 1086 Benedicte Mortensen SØREIDGREND K1-14 25:12 13 1064 Nora Elise Berge Budal Gneist K15-19 25:12 15 386 Marie Hoff Eilertsen BERGEN K20-34 25:30



Ane Torbergsen løper seg inn til tredjeplass for kvinner 5 km.



Alexander og Frida Jacobsen er blant de mest trofaste og entusiastiske deltakerne i både Sommer- og Vinterkarusellen!



Her kommer Katrine Jakobsen, Roald Guldbrandsøy og Ina Solberg inn mot passering 1 km.



Her kommer Desirée H. Andersson, Anne Elisabeth Haugo og Tone Solholm.



Kjersti Solbu og Camilla Røren er alltid entusiastisk til stede i Sommerkarusellen.