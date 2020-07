(Tekst og alle foto: Stein Arne Negård)

Mange setter pris på dette tilbudet også denne sommeren, i år blir det arrangert etter gjeldende smittevernregler. Dette er fint tilbud for de som vil teste «sommerformen».



Totalt stilte 85 løpere til start, noen løp på enkeltstart, mens andre ble med på de forskjellige fellesstartene. Løypene var gaflet, så man måtte orientere selvstendig. Da det var flere grop-poster som var litt godt gjemt, førte det til litt bom for enkelte.



De to siste sommertreningene arrangeres av Vang OL onsdag 22.07 og onsdag 29.07 Info og påmelding i Eventor



Resultater Sommertrening 2 Hedmarken 08.07.202: Arr.: Løten o-lag Herrer lang 6 190 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Kenneth Bilstad Vang OL 39.40 2 Lars Lien Gjø-Vard OL 41.06 +1.26 3 Jon-Anders Bordal Ringsaker OK 43.58 +4.18 3 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 43.58 +4.18 5 Henrik Bleken Rud Vang OL 44.46 +5.06 6 Ole Kjell Langmyren Lillomarka OL 47.36 +7.56 7 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 48.04 +8.24 8 Sture Ottesen Indre Østfold OK 48.27 +8.47 9 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 49.38 +9.58 10 Simen Smestad Bækkelagets SK 50.55 +11.15 11 Michael Sætvedt Snertingdal IF Orientering 53.06 +13.26 12 Harald Berge Løten o-lag 55.45 +16.05 13 Trond Olsen Løten o-lag 1.00.01 +20.21 14 Kristian Storsveen Løten o-lag 01.09.2017 +29.37 15 Frode Bergersen Hamar OK 01.11.2007 +31.27 Herrer mellom 4 650 m 1 Even Lien Gjø-Vard OL 31.36 2 Øivind Frøisland Vang OL 35.24 +3.48 3 Are Strandlie Gjø-Vard OL 36.07 +4.31 4 Andreas Huber Hamar OK 38.06 +6.30 5 Bjørn Steinbekken Odal OL - Orientering 39.00 +7.24 6 Frode Ødegårdstuen Snertingdal IF Orientering 39.08 +7.32 7 Øystein Amundrud Stavanger Orienteringsklubb 39.11 +7.35 8 Stein Nordvi Elverum OK 44.21 +12.45 9 Harald Østbye Elverum OK 47.29 +15.53 10 Einar Lund Hamar OK 47.54 +16.18 11 Even Erlien Gjø-Vard OL 48.26 +16.50 12 Knut Haug OL Vallset/Stange 48.27 +16.51 13 Odd Arne Blystad Løten o-lag 48.47 +17.11 14 Erik Haugen Ringsaker OK 49.01 +17.25 15 Hans A. Tingvold Raufoss IL Orientering 49.52 +18.16 16 Knut Wikstrøm Ringsaker OK 51.40 +20.04 17 Trond Feiring Hamar OK 53.09 +21.33 18 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 53.39 +22.03 19 Tore Stenseth Løten o-lag 57.18 +25.42 20 Odd Nysæter Ringsaker OK 58.28 +26.52 21 Jørn Eugen Haslestad Ringsaker OK 58.32 +26.56 22 Terje Malm Hamar OK 1.01.00 +29.24 23 Helge Bjaaland Heming Orientering 1.03.34 +31.58 24 Ola Brevig Løten o-lag 1.17.08 +45.32 Herrer kort 2 790 m 1 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 35.08 2 Arne Arnesen Hamar OK 37.32 +2.24 3 Einar Stensby Løten o-lag 40.04 +4.56 4 Magne Smeland Vang OL 41.18 +6.10 5 Odd Rise Ringsaker OK 43.31 +8.23 6 Magne Johansen Vang OL 45.28 +10.20 7 Hans Jørgen Røste Ringsaker OK 52.52 +17.44 8 Sven Marken Løten o-lag 57.44 +22.36 9 Halstein Ødegård Løten o-lag 1.09.11 +34.03 Damer lang 6 190 m 1 Nina Smestad Løten o-lag 1.01.19 2 Emma Bangstad Bergersen Hamar OK 1.11.09 +9.50 Damer mellom 4 650 m 1 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 30.32 2 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 37.39 +7.07 3 Hege Solerød Gjø-Vard OL 39.27 +8.55 4 Kjersti Rønning Hamar OK 39.44 +9.12 5 Kristine Haanes Strandlie Gjø-Vard OL 40.13 +9.41 6 Ingeborg Hasle Haslestad Ringsaker OK 40.48 +10.16 7 Unn Mette Klopbakken Snertingdal IF Orientering 40.55 +10.23 8 Tone Bleken Rud Vang OL 41.04 +10.32 9 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 41.29 +10.57 10 Vanja Staff OL Toten-Troll 42.56 +12.24 11 Yngvild Malmo Vang OL 45.40 +15.08 12 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 53.51 +23.19 13 Mona Bugge Haug OL Vallset/Stange 55.53 +25.21 14 Kristin Hasle Haslestad Ringsaker OK 57.54 +27.22 Damer kort 2 790 m 1 Mina Bleken Rud Vang OL 34.05 2 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 37.05 +3.00 3 Eiril Erlien Solerød Gjø-Vard OL 37.45 +3.40 4 Anita Østgård Olsen Løten o-lag 37.57 +3.52 5 Elisabet Høgset Rise Ringsaker OK 43.42 +9.37 6 Rønnaug Sagbakken Løten o-lag 51.29 +17.24 7 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 59.25 +25.20

Kart og løyper i Livelox

Alle resultater