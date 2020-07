I solskinn og i bare ca. 2 sekundmeters vind gikk de 7,5 rundene på Kristiansand Stadion radig unna. Kristian Tjørnhom vant på 8.34,7, mens Lars Aanensen på andreplass fulgte 3 sekunder bak. To mann til var med i tetgruppa og kom inn langt nede på 8.40-tallet. I alt var det seks mann i feltet.

Ifølge trener Finn Kollstad er neste større mål for Kristian Tjørnhom Stadionmila som går 7. august. Tjørnhom har tidligere gått ut med at han sikter mot å bli en av landets beste maratonløpere. Holder han 3000 m-farten helt inn, noe som sjølsagt ikke er realistisk, vil det gi ei maratontid like i overkant av 2 timer. I første omgang blir det spennende å se hva han - og de andre Kristiansands-løperne - får til på 10 000 m om en liten måned.





Det var forholdsvis stor enighet om både skovalget og antrekket ellers. (Foto: Finn Kollstad)





Med manuell tidtaking rundes hundredelene oppover til nærmeste tidel.





Litt avslapping i skyggen gjorde godt etter vel gjennomførte løp. (Foto: Finn Kollstad)