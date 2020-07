I årets jubileumsutgave introduseres Kongsvingermila som går sammen med den tradisjonelle minimaraton søndag 2.august. Søndag 12. juli kl. 23:59 er siste frist om du vil ha navnet ditt på startnummeret eller ønsker løpets t-skjorte. Det er 140 startplasser ledig til søndagens kortere distanser.

Det er "alltid" varmt i skogen den første helga i august under Kongsvinger Maraton. Det anbefales at deltakerne tar med en løpe drikke-sekk/vest eller et drikkebelte selv om det som er drikkestasjoner med engangs drikkeflasker som deles ut av en ansvarlig person med engangshansker. OBS! Det er ikke tillatt med langesoner med mat og drikke.

Det er puljestart med inntil 25 deltagere i hver pulje med 1 minutts startintervall med de antatt raskeste i de første puljene på helmaraton fra kl. 11:00 og halvmaraton fra kl. 13:00. Løpere som beregner å bruke mer enn 5 timer på to runder kan som vanlig få starte kl. 10:00.

Det er toaletter på Sæter Gård, tett ved start og målområdet, men ingen garderobe-/dusjmuligeter pga.smittevernhensyn. Ellers er oppfordringene å respektere avstandsregelen på en meter og vise hensyn og benytte seg hyppig av antibac i start-/mål området.

Forøvrig vil det meste være av godt gammelt merke på årets skogsmaraton med solid premiering som i år vil være selvbetjent.



Karoline Næss fra Bjerke IL en klar ener på halvmaraton i fjor på 1:26:00. He ri følge med Ivar Hesselberg Indby fra OSI Friidrett. (Foto fra løpets facebookside)

Terminlista:

Kongsvinger Maraton lørdag 1. august

Kongsvingermila søndag 2. august



