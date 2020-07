NM-kravet på 10 000 m er ei tid under 32 minutt, og det var det fem i feltet som klarte. Eivind Øygard som tidlegare i år har sprungi mila under 30 minutt, var hare. Den som kanskje imponerte mest var 45 år gamle Rune Opem som vart nummer fire med 31.48,59. På Facebook skreiv trøndaren som har gjort vestlending av seg, følgjande etter løpet:

"Va i Førde å sprang 10 000 m i kveld. Tida vart 31.48. Hadd håpt på litt bedre tid, men har slitt litt med ein legg i det siste. Så må vel si mæ fornøyd me resultatet 😊 Takk te Eivind Øygard for fin harejobb."

Løparane var fordelt på to 10 000 m-felt, og seks av deltakarane var juniorløparar. Raskast av dei var Øystein Støfring frå Jølster som noterte 33.49,03. Førstemann i mål i B-heatet var Mats Høyset som sette pers med 36.28,86.

"ENDELEG var det klart for første løp i 2020! Perfekte løpsforhold og ny PB på 10.000 m med 36:28. Topp start på ferie i heimlege trakter!", skreiv han på si Facebookside, og la ut dette biletet:



46 år gamle Mats Høyset kunne glede seg over solid pers i årets første løp. (Foto: privat)



Motbakkeløpar vann 1500 m flatt

Karoline Holsen Kyte er klart mest kjend som motbakkeløpar. Ho har mellom anna vunni Skåla Opp og har gull frå NM og 4. plass frå EM i motbakkeløp. No la ho inn ei lita fartsøkt og vann 1500 meteren på 4.54,66. Ho var den einaste av jentene som klarte ei tid under 5 minutt. 16 år gamle Elias Amsrud Husa var raskast av gutane med 4.24,67.





Karoline Holsen Kyte der ho trivst aller best - i bratte fjell. (Foto: Ole Arne Schlytter)



MS 10 000 m 1 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett 31,30,38 2 Jon Rolf Skamo Hope Hyen IL 31,45,34 3 Matias Andersen Førde Gular, IL 31,48,48 4 Rune Opem Dalebrand, IL 31,48,59 5 Eivind Øygard Sogn og Fjordane Friidrettskr 31,50,27 6 Bendik Grimsbø Førde IL 32,46,16 7 Knut Olav Øygard Jølster IL 32,48,60 8 Gunnar Andre Tystad Henden Gloppen Friidrettslag 33,01,40 9 André Haugsbø Gaular IL 34,09,45 10 Eskil Hov Kaupanger IL 34,40,43 11 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL 36,24,01 12 Mats Høyset Eikefjord IL 36,28,86 13 Thomas Kvalevåg Stavanger Friidrettsklubb 37,06,14 14 Martijn Langeweg NTNUI 37,50,85 15 Stian Løkke Øvrebø Kaupanger IL 37,51,67 16 Hallvard Bjørge Kaupanger IL 39,35,87 17 Simen Longva Syril IL 41,28,11 18 Andreas Rolland Vågseth Førde IL 43,05,41 19 Andre Klingenberg Tambarskjelvar,IL 43,49,02 20 Eigil Instebø Førde IL 43,49,23 Roger Øye Pollen Førde IL Dnf G-18/19 10 000 m 1 Øystein Støfring Jølster IL 33,49,03 2 Bendik Vereide Gloppen Friidrettslag 35,32,13 3 Jørgen Vårdal Svint IL 37,23,76 4 Ivar Nistad Svint IL 38,36,56 5 Lars Teigen Sogndal IL Friidrett 39,34,71 6 Håkon Aa Albretsen Kaupanger IL 44,26,13 J-13 1500 m 1 Ingeborg Rørvik (07) Førde IL 5,38,96 J-16 1500 m 1 Emma Uhre Hammersvik (04) Førde IL 5,04,43 2 Hedda Helgheim (04) Tyrving IL 5,13,16 KS 1500 m 1 Karoline Holsen Kyte (93) Førde IL 4,54,66 2 Merete Helgheim (80) Førde IL 5,19,95 G-12 1500 m 1 Torben Djuv Søfting (08) Sauda IL 5,04,12 2 Jonar Djuv Søfting (10) Sauda IL 5,31,90 G-13 1500 m 1 Åsmund Sunde Førde (07) Jølster IL 4,45,72 2 Sindre Johan Helgheim (07) Tyrving IL 5,03,96 G-14 1500 m 1 Niklas Bosdal Thorsen (06) Førde IL 4,53,67 2 Jakob Amsrud Husa (06) Førde IL 5,02,48 3 Ludvig Rørvik (06) Førde IL 5,32,30 G-16 1500 m 1 Elias Amsrud Husa (04) Førde IL 4,24,67