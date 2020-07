- Vi har hatt stor pågang på ‘løpskontoret’ på hytta de siste dagene og er overveldet over antall påmeldte i år som nå nærmer seg 300, sier løpsleder Mona Kjeldsberg til kondis.no.

I utgangspunktet hadde arrangøren planlagt for 200 deltagere i år, i løpet som hadde 218 fullførende i fjor. 15. juni meldte arrangøren at løpet var fulltegnet, men to uker senere kunne de legge ut denne meldingen: " Vi har fått tillatelse til å ha noen flere deltakere på alle distanser. Hvis det igjen skulle bli fullt er siste mulighet å overta (kjøpe) startplass av en annen løper.

- Vi har nå et tak på 325 løpere totalt og påmeldingen er fortsatt åpen, sier Mona Kjeldsberg, som arrangerer løpet sammen med ektemannen Einar Iversen og noen gode hjelpere i den frivillige organisasjonen LANGT OG LENGE. De arrangerer også 100-milesløpet "Soria Moria til Verdens Ende" og "Oslo Trail Challenge" med distanser på 55, 100 og 200 km.





Det er gøy å løpe Blefjells Beste. (Foto: Sylvain Cavatz)



Nesten utsolgt på 57 km og 21 km

På den lengste distansen 57 km "Trolløypa" er det bare 3-4 plasser igjen (maks 125) når dette skrives. Også på 21 km "Tusseløypa" (maks 110) er det så godt som fullt, mens det er bedre plass på de to korteste distansene 10 og 6 km. Løpet avvikles med intervallstart med 10 løpere i hver pulje.

- Vi gleder oss til å ta imot mange gjester på hytta kommende lørdag, sier Mona - som da vi kontaktet henne rett før dette ble publisert var på tur for å merke løypene i fjellet på grensen mellom Viken og Vestfold/Telemark. Hytta heter selvsagt Bestebu - og utenfor er det altså start og målarena.



- Fjellet er innbydende og flott som vanlig, men det har regnet mye de siste dagene. Det betyr at det i utgangspunktet ikke er rekordforhold i år, sier Mona, som likevel tror det blir løpt fort med mange sterke løpere på start.

2019: Rekordstor Blefjells Beste var bra for de fleste

2018: Deltakerrekord og varmt i Blefjells Beste

2017: Glenn Tore Løland og Eilidh Raistick er Blefjells Beste

2016: Askild Vatnbakk Larsen og Trine Holmer-Hoven vant Blefjells Beste

2015: Jon Per Nygaard og Kristin Bruserud vant "Blefjells Beste"







LØYPEKART 57 KM:



Mange sterke løpere på start

I herreklassen på 57 km stiller fjorårsvinner og løyperekordholder Tobias Dahl Fenre. Han skal få bryne seg på Sebastian Håkansson fra Salomon som tidligere har vunnet Oslo-trippelen og ikke minst Fredrik Askeland som vant Lysefjorden inn i fjor. I tillegg skal vi se opp for bla Simen Wästlund, Morten Antonsen, Eivind Svellingen og Kjetil Myklebust . Noen vi ikke har nevnt her vil sikkert også hevvde seg i toppen (?).

Tobias - også kjent som skiskytterlandslagets smøresjef - debuterte som ultraløper på Blefjells Beste i fjor - og vant på ny løyperekord etter å ha slått blant annet landslagsløper Runer Sæther. I år tyder alt på at han er enda sterkere - visualisert gjennom prøveløpet til Grenland Ultra Trail i juni: Tobias Dahl Fenre suverent raskest i Skogvokteren 88 km testløp



Tommel opp fra Tobias Dahl Fenre til løpsleder Mona Kjeldsberg etter seieren på 57 km i fjor. Tobias er klar favoritt også i år. (Foto:Sylvain Cavatz)





Sara Rebekka Færø Linde slipper forhåpentligvis tåka i år. (Foto: Sylvain Cavatz)



I kvinneklassen på 57 km stiller også fjorårsvinner en opp; Sara Rebekka Færø Linde. Hun skal bryne seg på blant annet Aleksandra Narkowics fra Team Salomon, Ninette Banoun, Louise Skak og lokale Sidsel Mohn.



På 21 km er vi spente på motbakkedronningen Anita Iversen Lilleskare og Norges beste løper i VM i terrengultra i 2019, Henriette Albon. Kan de klare å slå Heidi Pharo's sterke løyperekord fra i fjor? Det skal også bli spennende å følge langrennsløperen Ingeborg Dahl.

I herreklassen på 21 km skal fjorårsvinner Espen Spro Johansen prøve å vinne nok en gang, i konkurranse fra bl.a. den sterke veteranen Jon Ilseng.



Blefjells Beste hjemmeside

Facebook



Se også: Om norske ultraløp 2020

Påmeldingsstatus, nyheter, link til reportasjer mv