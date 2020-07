Kevin Castilles verdensrekord i klasse 45-49 år på 5000 m er 14.11,09 og rekorden på 10 000 m 29.44,38. Begge rekordene skriver seg fra 2017, og i tillegg har han satt en rekke amerikanske rekorder og vunnet et utall amerikanske mesterskap i både 40- og 45-årsklassen.

Under det amerikanske veteranmesterskapet på 10 km i fjor avgav Castille en positiv prøve på det anabole steroidet, 19-norandrosterone. Han er nå blitt dømt til 4 års utestengelse og mistet gullet fra mesterskapet der han avla den positive prøven.

Reglene er imidlertid slik at rekordene han har satt før han ble tatt, blir stående. Dermed må reine løpere nå forsøke å slå rekorder som med stor sannsynlighet ble satt ved hjelp av doping.

Kevin Castille var en habil løper i tenåra, men han gav seg tidlig med løpinga, og i 20-åra levde han av kokainsalg. Inntektene fra narkotikavirksomheten gjorde ifølge The New Yorker at han kunne leve et nokså glamorøst liv med dyre klær og store biler. Men i slutten av 20-åra ble han tatt og havna i fengsel. Da han slapp ut igjen, la han om livsstilen og begynte å løpe. Han ble stadig bedre, og som amerikansk masterløper (40 år +) begynte han virkelig å skape overskrifter.

Nå viser det seg altså at de gode tidene var for gode til å være sanne. Lenge før Castille ble avslørt var det mange som mistenkte han for urent trav.

- Det er ikke prestasjonene til karer som Castille som avslører dem som dopingbrukere. Det er hvor konstant de presterer på topp. De konkurrerer uke etter uke etter uke på et toppnivå, mens veteranløpere flest, inkludert meg sjøl, synes det er vanskelig å få til mer enn noen få løp før hjulene detter av vogna og vi trenger å restituere, uttalte Pete Magill som sjøl er både trener og sterk veteranløper, til Times of Santiago.

I samme avis blir også en av Castilles hardeste konkurrenter, Christian Cushing-Murray, intervjua. I mange løp i USA er det gode pengepremier til de beste master-løperne, og ved flere anledning mista Cushing-Murray ikke bare førsteplassen, men også den tilhørende pengepremien til Castille.

- Jeg har mista litt penger til han i årenes løp, men heldigvis har jeg ikke mista noe nattesøvn på grunn av det. Men alle konkurranser han har løpt er, i hvert fall i mitt hode, skitna til, og han kan ikke igjen stå på startstreken og forvente at konkurrentene skal respektere han.

Siden Kevin Castille nå er 47 år, vil han være 51 når han har sona ferdig dommen.

Det er svært sjelden at veteranløpere blir tatt for doping. Om det skyldes at doping er lite utbredt eller at det er veldig lite testing, er ikke godt å si. Særlig i USA, men også i mange andre land, begynner det å bli svært vanlig for middelaldrende menn å bruke såkalt "Anti Aging Therapy". Ofte består behandlingen av tilførsel av testosteron og veksthormoner, noe som er prestasjonsfremmende og som er forbudt ifølge dopingreglementet.