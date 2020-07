Den tredje utgaven av Bømlo Ultrafestival har færre deltagere enn vanlig - for å kunne tilpasse seg koronasituasjonen mtp overnatting. For selve løpet - 300 eller 150 kilometer over fem dager - er det plass nok å boltre seg på rundt omkring på Bømlo.









Se flere bilder i bildekarusellen ovenfor (Alle foto: Arrangøren) Tredje årgang av Bømlo Ultrafestival (5 dager) startet tirsdag morgen, og som vanlig er det arena ved huset til løpsleder Peter Tubaas. I fem dager løper de løyper til ulike vendepunkt hver dag.

Det er vakre omgivelser som venter løperne! (Arrangørfoto) Rett før start skrev løpslederen på facebook:

- God morgon! Me er straks klare for tredje utgåva av Bømlo ultrafestival! Åtte løparar på heildistanse (300 km) og tre på halvdistanse (150 km) er budd på fem dagar langs vegane i vakre Bømlo kommune. - Det vert ein noko redusert festival, med disiplinerte smittevernstiltak, men masse god stemning

Startfeltet første dag. (Arrangørfoto) Det er en svært rutinert gjeng som løper 300 km på fem dager, og for tre av dem var det full fart allerede på 65 km dag 1: Fred Andersen fra Stord IL, Arvid Haugen fra BFG Bergen Løpeklubb og Therese Falk fra Romerike Ultraløperklubb brukte bare litt over 5,5 time på åpningsdistansen. De to siste er jo regjerende norske mestere på 24-timers løp: Arvid Haugen og Therese Falk vant NM 24-timers RESULTAT DAG 1 Tur/retur Brandasund

65 km:

Fred Andersen 5.35.59

Arvid Haugen 5.39.19

Therese Falk 5.39.32

Peter Tubaas 7.13.34

Jeanette Vika 7.28.06

Magnus Thorud 7.28.06

Ole Erik Flatin 7.28.06

Terje Lyngstad 8.07.32



33 km:

Geir Dybdahl 3.22.54

Bjørn Håvard Bjørklund 3.22.54

Anne Britt Bringedal 4.07.00. Se også: Therese Falk og Bjørn Tore Taranger vant etter 300 varme kilometer på Bømlo





Fjorårets vinnere Therese Falk og Bjørn Tore Taranger. (Foto: Peter Tubaas).