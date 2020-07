Rekken av kenyanske toppløpere som blir utestengt for doping begynner å bli lang. Nå meldes det at VM-vinner Elijah Manangoi er suspendert for å ha brutt meldeplikten tre ganger i løpet av ett år. Samtidig er tre andre kenyanske løpere tatt for enten dopingbruk eller annet brudd på dopingbestemmelsene.







Elijah Manangoi har både gull- og sølvmedalje fra VM samt gull fra Samveldelekene. I tillegg har han vunnet seks Diamond League-løp på 1500 m eller 1 mile. Han er med andre ord en av de virkelig store, og han er med i samme treningsgruppe som Timothy Cheruiyot som ble verdensmester i Doha i fjor. Persen hans på 1500 m er så sterk som 3.28,80. Hele tre forskjellige år - 2015, 2017 og 2018 - har han løpt under 3.30. 27 år gamle Manangoi var også med på det kenyanske laget under den virtuelle landskampen på 2000 m mellom Kenya og Norge under Impossible Games. Der fikk han det ikke til, og han ble sist av de som fullførte med 5.18,63, nesten halvminuttet bak Jakob Ingebrigtsen. I London-VM tok han gull da Filip Ingebrigtsen løp inn til bronse på 1500 meteren. De tre andre som er sikta, er langdistanseløperne Kenneth Kipkemoi, Mercy Kibarus og Patrick Siele. Kipkemoi skal ha fått to års utestengelse for å ha brukt Terbutaline, mens Kibarus har fått åtte år for bruk av Norandrosterone. Siele er ifølge Athletics Integrity Unit suspendert for å ha nekta eller unndratt seg å avlegge dopingprøve. Mercy Kibarus har løpt maraton på 2.26.52 på maraton og 1.08.42 på halvmaraton. Halvmaratonresultatet oppnådde hun i VM i København i 2014 da hun ble nummer fem. Kenneth Kipkemoi vant Rotterdam Marathon på 2.05.44 i 2018 og ble nummer to i Valencia Halvmaraton på 59.01 i 2014. Patrick Siele vant både Bucuresti og Agadir Halvmaraton i 2018 og har pers på distansen på 1.00.43. Elijah Manangois treningskamerat og rival, Timothy Cheruiyot, skal etter planen løpe 1500 m i Diamond League-stevet i Monaco der han møter Jakob og Filip Ingebrigtsen.





Kenneth Kipkemoi løp inn til 2.05.44 og seier i Rotterdam Marathon i 2018. Nå er han tatt for doping. (Foto: Rotterdam Marathon)

