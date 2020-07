Men selv om utendørspersen til Narve var gammel så gjorde han likevel et frampek mot den nye personlige rekorden sin da han i årets innendørs-NM vant 1500 meter. Og i det fjerde «Koronastevnet» på Fana Stadion var det ikke noen tvil om hvem som herjet med konkurrentene da Narve gikk i mål 3 sekunder foran Per Svela. Med tiden 7:50.57 er Narve inne som nummer 12 i Norge gjennom alle tider. Henrik Ingebrigtsen satte norgesrekorden i fjor på 7:36 på Bislett.

Etter løpet sa Narve at han hadde vært litt i tvil foran dette løpet siden han hadde vært litt småtung i kroppen. Men ut i løpet hadde han en god følelse:

– Når Svela går på siden så er det bare å gå og ta ansvar, og så får de henge med de som kan det, og så springe alt jeg kan i mål. Jeg tror faktisk siste kilometer gikk på 2:29. Jeg håper 7:40-tallet skal være innen rekkevidde.

Sindre Buraas var hare for dette beste heatet av i alt 5 heat i det koronatilpassede stevnet på Fana Stadion. Han passerte første kilometeren på 2:43 og hadde de fleste løperne på slep helt til han gav seg ved 1500 meter. Da overtok Per Svela i front mens Zerei Kbrom Mezngi, Narve Gilje Nordås, Marius Vedvik og Simen Halle fulgte etter. Da satte Narve inn den spurten som han også demonstrerte på innendørs-NM og da det var kun Zerei som klarte å henge på. Det ble en liten luke ned til Marius Vedvik og Per Svela, men inn mot mål klarte Per Svela å løpe forbi Zerei Kbrom Mezngi.

Resultat 3000 meter Menn:

Plassering Startnr. Navn Lag Tid 1 374 Narve Gilje Nordås SAND 7:50.57 2 395 Per Svela ULLK 7:53.87 3 378 Zerei Kbrom Mezngi STAVA 7:56.67 4 326 Marius Øyre Vedvik GULA 7:57.83 5 369 Simen Halle RUNAR 8:01.77 6 254 Magnus Tuv Myhre BRNDB 8:03.02 7 309 Jacob Boutera GULA 8:05.24 8 393 Jonatan Andersen Vedvik TNSBF 8:05.60 9 318 Bjørnar Sandnes Lillefosse GULA 8:06.35 10 370 Abdullahi Dahir Rabi RUNAR 8:11.92 11 380 Mathias Flak STEKJ 8:13.17 12 356 Magnus Gjerstad OST 8:13.83 13 267 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn ILBUL 8:14.78 14 338 Kristian Tjørnhom KRL 8:17.19 15 340 Isaac Geberebrhan Tesfamichael LEKSV 8:19.72 16 388 Senay Amlesom Fissehatsion TJAL 8:19.84 17 269 Eldar Thomassen Fagerbakke BIF 8:20.01 18 230 Marius Garmann Sørli ASK 8:20.29 19 327 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen HAL 8:21.08 20 292 Andreas Iden GNE 8:22.30 21 296 Philip Anders Anthelme Massacand GNE 8:24.19 22 367 Sindre Solbakken Omvik ROSEN 8:30.61 23 387 Trond Ørjan Eide SVORK 8:31.71 24 383 Harald Kårbø STO 8:32.09 25 392 Cedrik Bakke Christophersen TNSBF 8:34.23 26 312 Matias Andersen Førde GULA 8:37.36 27 341 Mikkel Blikstad Thomassen LIF 8:39.16 28 334 Erik Tangen Gundersen SKJA 8:40.01 29 371 Oskar Opstad Vike RUNAR 8:43.16 30 329 Tedros Gebretensai Haile HAUGF 8:44.51 31 335 Nikolai Magnus Gundersen SKJA 8:45.69 32 377 Håvard Lalit Øglænd SAND 8:47.58 33 399 Børge Bjørsvik Larsson VAR 8:47.68 34 382 Erlend Hatlem Kringeland STO 8:49.96 35 314 Daniel Lundegaard Jacobsen GULA 8:55.55 36 300 André Seliussen GNE 8:57.19 37 315 Ken Tony Johansen GULA 8:57.30 38 350 Henrik Hodne Eliassen NORSA 8:57.74 39 272 Ådne Nesje Hernes FANA 8:59.26 40 379 Alf Ante Idland Tornensis STAVA 9:00.07 41 282 Andreas Vågen FRI 9:00.15 42 357 Emil Hosøy OST 9:02.08 43 385 Johannes Thomsen STO 9:03.71 44 358 Jonas Lillejord OST 9:03.95 45 354 Phillip Morken NORSA 9:04.34 46 284 Tobias Allers-Hansen GNE 9:20.68 47 190 Andreas Skulstad Størkson GNE 9:25.26 48 289 Jon-Anders Haukøy GNE 9:31.14 49 270 Lars Schjølberg Evensen FANA 9:40.69 50 196 Kristoffer Johnson ASK 9:49.77 51 277 Sondre Brattabø FRI 9:50.80 52 297 Stian Kristoffer Moss GNE 9:54.67 53 281 Christer Sælen FRI 9:55.37 54 310 Daniel Måkestad Fadnes GULA 9:55.37 55 365 Noah Birkeland Raknes OST 9:56.31 56 295 Noah Spjeld Martinsen GNE 9:58.42 57 363 Sondre Myking OST 9:59.20 58 362 Per Ole Mostrøm OST 10:06.06 59 346 Martin Kåstad MJSD 10:17.79 60 360 Aslak Ingebjørgson Monstad OST 10:27.89 61 361 Kjetil Monstad OST 10:58.84 62 364 Gisle Raknes OST 10:59.78 63 245 Maciej Jacek Gargula BFGL DNS 64 304 Unknown Athlete ???? DNS 65 321 Ivar Stefansson GULA DNF 66 372 Simon Bø-Sande SAND DNS 67 207 Ole Lyngbø ASK DNF 68 406 Espen Roll Karlsen GNE DNF 69 401 Sindre Buraas VIDAR DNF 70 389 Awet Nftalem Kibrab TJAL DNS



Narve Gilje Nordås har tatt føringen foran Zerei Kbrom Mezngi, Per Svela, Marius Vedvik, Simen Halle, Jacob Boutera. (Foto fra streaming).

