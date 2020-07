Redd Barna tipset oss om turen til Aleksander Krokeide fra Voss til Oslo, så vi kontaktet 31-åringen for å få noen kommentarer.

- Jeg føler det meste om turen kom frem i saken på hjemmesiden til Redd Barna; at motivasjonen for turen var et ønske om en lengre tur på sti, og at det passet fint med at jeg skal flytte fra Voss til Oslo nå til høsten.

- Innsamlingen til Redd Barna ble en ekstra, veldig fin, motivasjon for meg, spesielt da jeg så hvor mye det engasjerte og hvor mye vi fikk inn, sier Aleksander.

- Jeg ble også veldig positivt overrasket over hvor godt kroppen tålte en slik fysisk belastning, med et snitt på 50 kilometer i terreng per dag i syv dager, sier bergenseren som nå skal begynne på studier i Oslo.



Mon tro om han løper tilbake til Voss eller Bergen når han er ferdig med mastergraden i Folkehelse om noen år?



Vi kan jo også tipse om denne konkurransen: Oslo-Bergen Trail 2.-10. juli 2021





Vosslo 2020

Starten gikk fra Voss kl. 8 den 16. juli, med ankomst Sognsvann 22. juliDistanse: 350 kilometer og 9646 høydemeterDagsetapper: Voss - Stavali, Stavali - Stigstuv, Stigstuv - Torsetlia, Torsetlia - Dalabu, Dalabu - Norefjell, Norefjell - Veme, Veme - Oslo (Sognsvann)Innsamlingsaksjon 03.-31. juli: Redd Barna: Hjelp oss å redde barns liv i Jemen Instagram: @akrokeide , #vosslo2020





Teksten nedenfor er hentet fra nettsiden til Redd Barna:

ALEKSANDER (31) HAR SAMLET INN 33.000 KRONER TIL JEMEN

TEKST TONE GRANHOLT-HENRIKSEN



Intensivsykepleier Aleksander Krokeide har løpt over fjellet fra Voss til Oslo til inntekt for katastroferammede Jemen. Det er godt over en maraton i snitt – på sti – hver dag i sju dager.





Aleksander på vei mot Norefjell ((privat foto)

Den lengste dagsetappen var mellom Stigstuv og Torsetlia – 63 kilometer. Til sammen på turen har Aleksander fra Bergen forsert 9646 høydemeter. Hvorfor?



– Jeg er glad i fjellet både vinter og sommer, og glad i å løpe på sti. Jeg skal begynne på en mastergrad i folkehelse til høsten og flytter derfor til Oslo. En god anledning for å løpe en lengre tur, sier Aleksander, som har bodd på Voss det siste halvannet året.

Dagen etter målgang er kroppen «overraskende bra», som han sier.



– Høyre legg ble litt hoven på vei inn til Hønefoss, men bortsett fra det går det veldig fint.





Aleksander på fjellet. (privat foto)



Overveldet over støtte til Jemen



I mål på Sognsvann etter 350 kilometer over fjellet. (foto: Oda Høydal, Redd Barna)



Aleksanders prosjekt har fått navnet «Vosslo 2020». Det handler om mye mer enn løping på sti. På hele turen har han hatt en innsamlingsaksjon til Redd Barna og kriserammede Jemen.



– Situasjonen i Jemen er blitt mer og mer desperat, etter mange år med borgerkrig, sult, kolera- og difteriutbrudd. Helsevesenet er i kne. Og så kommer korona, sier Aleksander.

Som intensivsykepleier har han vært i Papa Ny-Guinea og flere steder i Afrika.



– Jeg har sett hvor hardt de jobber med lite midler, og hvor tungt det kan være, sier 31-åringen.



– Målet ditt var 5000 kroner, du har hittil samlet inn 33.000. Hva tenker du om det?



– Det er helt utrolig, fantastisk fint. Jeg er overveldet over hvor mye folk har støttet meg, sier Aleksander.





Stor variasjon i forholdene underveis. Her fra Kvanndal (privat foto)



Gode hjelpere

På turen har Aleksander sovet på DNTs hytter. Kjæresten Kristine Bergseth og kompisen Bjarte Kysnes har kjørt følgebil med mat og utstyr, og også løpt noen strekninger ved Aleksanders side.

Selv har han hatt lett oppakning underveis.



– Det har vært varierende vær og klima – på 1400 meter var det snø og kaldt og gore-tex og ull, mens de siste dagene har det gått i shorts og t-skjorte, forteller han.





Aleksander hadde god hjelp og selskap på turen av kjæresten Kristine (privat foto)



Mulig ikke alle kan gjøre akkurat som Aleksander, men han anbefaler likevel turen han har vært på.



– Det har vært et utrolig fint eventyr. Det er viktig å planlegge godt, og gode hjelpere er alfa og omega. Ikke minst har det vært veldig motiverende med aksjonen, sier han.



Godt med friskt vann fra bekken. (privat foto)

Inspirert?

