Ukas økt er et samarbeid mellom Løpetrening og Kondis. Ukas økt tar for seg en økt fra vårt maratonprogram for deg som har som mål å komme under 5 timer. Økta er en kort og rolig langtur hentet fra treningsprogrammets tapering-fase.



Varighet/fakta om økten: Kort langtur i rolig tempo - i ca 90 minutter.



Beskrivelse: I denne økta - som er hentet fra treningsuke 19 av totalt 20 treningsuker i treningsprogrammet 'Maraton under 5 timer' - skal du gjennomføre 90 minutter i et helt rolig tempo.

Økta er på totalt 90 minutter, og du skal løpe så rolig at du kanskje tror det går for sakte. Og det er meningen! I denne fasen skal øktene være kortere - og vi skal bygge overskudd før vi nærmer oss slutten av treningsprogrammet.

Farten skal ligge på ca 8:30-9:00 minutter pr km i totalt 90 minutter.

Lykke til med økta!



Medlemsrabatt:

Medlemmer i Kondis får 15 % rabatt på treningsprogram hos Løpetrening. Fram til 20. august har vi en kampanje som gir Kondismedlemmer 20 % rabatt. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her.