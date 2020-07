De eneste kravene som stilles er at løypa er lang nok og enten er en rundløype eller fram- og tilbakeløping i samme løype om en deltar i konkurranseklassen. Det er totaltiden som gjelder, inkludert evt stopp underveis, som i vanlige konkurranser. Det stilles ikke slike krav i trimklasse uten tidtaking.

Du melder deg på i vårt påmeldingssystem og registrerer resultatene dine selv, enten manuelt eller ved å overføre økta fra apper eller klokker. Velg hvilke(t) løp du ønsker å melde deg på på denne siden.



Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg på for «Team Kondis» - skriv dette i feltet for «Lag».

Egne uttrekkspremier for de som er påmaldt for «Team Kondis»

Premie til beste mann og kvinne totalt på hver distanse.

Uttrekkspremier.

Det er mulighet til å skrive ut diplom etter løpet.



Priser pr distanse: 157 kroner (197 kroner for ikke-medlemmer)

Inkluderer flott deltakermedalje til de som deltar i alle tre månedens løp.



I forbindelse med påmeldingen kan du også kjøpe løpets t-skjorte i månedens utgave, seks valgfrie farger.

KONDISLØPET HJEMMESIDE

Direkte link til påmeldingen