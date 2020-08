Men sjøl om Ingvill Måkestad Bovim fremdeles har den norske rekorden, er Hedda Hynne i ferd med etablere seg som landest beste 800 m-løper gjennom tidene. Måkestad Bovim løp bare én gang under 2 minutter, mens Hynne nå har løpt under den magiske grensa tre ganger.

I stevnet i Trieste møtte hun to meget sterke britiske løpere, Laura Muir og Jemma Reekie. Begge ble for gode for Hedda Hynne, og Reekie vant på 1.59,52 med treningsvenninne Muir bare 2 hundredeler bak. Bak seg hadde Hedda Hynne europeiske toppløpere som sveitsiske Selina Büchel, tyske Christina Hering og franske Renelle Lamote.

Hedda Hynne var strålende fornøyd med løpet sjøl om hun gjerne skulle sett at farten hadde vært bedre i første del av løpet.

"Yet another meet leaving the track wanting more! Very happy with my performance in Trieste running 1.59 with a negativ split," skrev hun på Facebook etter løpet.

Til NRK uttalte hun følgende:

– Det var 5–6 jenter som kunne vinne. Men det viser at ein må vere med heile vegen, det nyttar ikkje om det går for sakte i starten.





Reportasje og video av de siste 200 meterne av løpet



Pos. Lane Bib Athlete Year Cat. Mark Points 1 4 188 REEKIE Jemma 1998 W GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND 1:59.52 2 3 187 MUIR Laura 1993 W GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND 1:59.54 3 7 185 HYNNE Hedda 1990 W NOR NORWAY 1:59.94 4 5 180 BUCHEL Selina 1991 W SUI SWITZERLAND 1:59.97 5 2 184 HERING Christina 1994 W GER GERMANY 2:00.71 6 6 186 LAMOTE Renelle 1993 W FRA FRANCE 2:01.08 7 1 194 VANDI Eleonora 1996 W ITA ITALY 2:02.59 ATL. AVIS MACERATA 8 175 BAKER Ellie 1998 W GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND DNF



Alle resultat





Fornøyde 800 m-løpere. Fra venstre: Celina Buchel, Hedda Hynne, Renelle Lamote og Christina Hering. (Foto: Hedda Hynnes Facebook-side)