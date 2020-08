(Foto: Finn Kollstad/Isabel Aarnes)

Det å kjøre inn på tunet til Odd Gunnar Tveit å se alle skilter, i blått med informasjon er et skue som alene er verdt turen til Sørlandet.



Stemningen er således også helt nydelig. Det er ikke noe stress, alt du ser er blide ansikter og en driftig arrangør stab - som hele tiden er i møtekommende med humør. At Odd Gunnar også har sitt eget hus på vidt gap , må nevnes også.



Været var helt nydelig denne lørdagen med helt blå himmel, med bitte litt vind. Det er flere starter på både hallmaraton (som det heter der oppe) og på maraton. Alt tilpasset nivå. Og for at flest mulig er tilstede når blaukage og premieutdeling er.



Forøvrig en premieutdeling, som har akkurat det samme særpreget som resten av arrangementet. En kan simpelthen ikke mistrives på denne plassen!



Selve maratonen går i en rundløype. 24 km oppover dalen, før en tar til høyre og løper de siste 18 km langs Ogge vatnet. Det er veldig lite trafikk og en fantastisk fin natur. Løypa er variert og småkupert, med noen små kneiker her og der. Men etter min mening lettere de siste 18. Starten er forvrig lettløpt med ca 4,5 km nedover. Og er starten lett så er de siste 300 m opp til mål, ditto beinharde.



Hver eneste km er merket, med forskjellige skilter for hall - og maraton. Alt er selvsagt i blått, med norske flagg som supplement. Skiltene har også stedsinformasjon. Alle disse skiltene er med på å gjøre hele løpet til en opplevelse - og jeg gledet meg hele tiden til neste skilt.



Ingen tvil om hvor langt en har igjen...

Drikkestasjonene er også noe eget, med en traktor som felles kjennemerke. På hver stasjon står altså en traktor, med det som trengs. Selvsagt er det skilter med informasjon her også. Og selvsagt blide folk som ansvarlige.



En skulle jo tro at det å løpe maraton eller hallmaraton på en øde landevei sånn, er kjedelig. Men med alt det jeg har beskrevet over, så blir det ganske fornøyelig faktisk. Selv har jeg løpt mange maraton fortere, men stemningen og inntrykkene var viktigst denne gangen. Og når jeg tilslutt kommer meg opp siste bakken og inn på tunet - og mål, så blir jeg heiet på av alle tilstede. Da glemte jeg fort at bakken var bratt...



Steinsland bygdemaraton er en maraton av det spesielle slaget, som du liksom ikke glemmer. Og gjestfriheten er altså noe helt unikt. Og midt oppe i det hele - slentrer Odd Gunnar Tveit rundt og smiler på sin helt spesielle måte.



Jeg tok han igjen etter 39 km, da var han nok mer sliten enn meg - noe som gjorde at jeg stakk av med klasseseieren ....jeg visste ikke det da - og burde nok litt i ærbødighet bare løpt sammen med han inn..Men - det var ganske stort allikevel å stå et steg høyere på pallen da, foran en av legendene innen maraton løping i Norge.



Resultatene er i skrivende stund ikke klare ennå, men Erik Bergersen var helt overlegen og ledet fra start til mål på maraton som ble vunnet på ny løyperekord 2.48. På Steinsland kalles det faktisk verdensrekord. Han hadde selv den gamle på 2.57. Løypa er småkupert og ikke helt lett - så tiden, som løpende helt alene langs landeveien - er etter Kondispresidentens vurdering en bra tid i det varme været.



En meget fornøyd Isabel Aarnes på bygdeoriginalmaratonbenken på Steinsland.

