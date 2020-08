Telegrafruta Ultra over Saltfjellet ble arrangert for 2. gang lørdag 1. august. I fjor var deltagelsen begrenset til 30 deltagere, i år fikk arrangøren lov å ta med 70, men det ble likevel fullt og deretter ventelister for å delta.

Den 61 kilometer lange løypa går stort sett på turistforeningens stier. Løypa starter på Bjøllånes ved E6 ca 5 mil nordøst for Rana på 172 moh der de første par km er på grusvei. Etter gruspartiet går løypa gjennom en fantastisk dal, Taspdalen og videre nordover via Krukkistua (24 km) og Bjellåvasstua. Før nedstigninga (600 høydemeter) mot mål ved Russånes i Øvre Saltdal går løypa over høyeste punkt på 847 moh.

Det var 68 løpere på start og siden flesteparten var nye med ultradistansen, var det mange spente fjes på start. Det var bare to som ga seg underveis, og altså 66 som fullførte årets løp.

Arrangøren fikk tilbakemeldinger om god stemning over fjellet med både medløpere og frivillige på de to matstasjonene på Krukkistua og Bjøllåvasstua. En frivillig satt over tregrensa på Hessihompane og overrasket slitne løpere med Coca Cola, noe som ga ekstra boost de siste km.

- Deltagerne meldte om fantastiske naturomgivelser, noe som ga spektakulær løpeopplevelse. Det var også godt løpevær: vindstille. Dermed opplevde løperne et blikkstille Nordre-Bjøllåvatn, noe som er sjelden vare. Flere løpere filmet og tok bilder underveis, sier løpsleder Magnar Øygarden, som forteller at det også var noen våte partier og noe snø.





Dødt løp i herreklassen. (Foto: Arrangøren)

Løyperekord og dødt løp i herreklassen

Det gikk fort for de fremste løperne og etter 5 timer og 23 minutter var vinneren kåret, ikke én, men to løpere. Rolf Einar Jensen (29) fra Rana og Roald Frøskeland (26) fra Glomfjord delte seieren etter en nervepirrende sluttspurt. - Utrolig med tanke på den lange distansen, sier løpsleder Øygarden som ikke hadde tenkt at det var nødvendig å rigge opp målkamera.

De to løperne stakk fra resten av feltet rett etter start.

– I starten kjente man litt på forholdene. Det er viktig å ikke åpne for hardt, sier Frøskeland til Rana Blad.

– Vi holdt samme tempo fram til Krukki, sier Rolf Einar Jensen.

Etter Krukki ga Frøskeland gass og han sprang fortere enn Jensen.

– Jeg fikk ei skikkelig luke, men ved andre matstasjon ved 44 kilometer, ble jeg tatt igjen. Mye tyder på at Rolf Einar Jensen spiste fortere enn meg, sier Frøskeland til lokalavisa.

Vinnertiden 5:23:00 er 35 minutter raskere enn vinnertiden til Gunnar Waage Sjeflo i fjor. Tredjeplassen i år gikk til Espen Waage Skjeflo som overraskende vant Ultrabirken i 2017.





De tre raskeste i herreklassen. (Foto: Arrangøren)

Topp 5 menn (52 fullførte): 1 Rolf Einar Jensen 5:23:00 2 Roald Frøskeland 5:23:00 3 Espen Waage Skjeflo 5:41:00 4 Jacob Palmer Meland 6:02:13 5 Bjørn Arve Bønå 6:08:30



Tett i kvinneklassen

I kvinneklassen ble det seier til Åsa Langen Westlie fra Bodø, men bare tre minutter foran Linnea Richter og fjorårsvinner Trine Larsen. Selv om det var fint vær var det våtere og tyngre løype i år, så Trines løyperekord (7:23:25) overlevde.





Åsa jubler ved målgang. (Foto: Arrangøren)

Topp 5 kvinner (14 fullførte): 1 Åsa Langen Westlie 7:41:00 2 Linnea Richter 7:44:26 3 Trine Larsen 7:44:53 4 Ingvild Gabrielsen 7:59:10 5 Hanne Bertnes Råheim 7:59:35



Gratis løp og gode støttespillere

- Vi hadde en fantastisk gjeng med frivillige!! De bar tunge sekker til matstasjonene - til den ene hytta er det 3 mil en vei - med sportsdrikk, saft, Coca Cola, seigmenn, potetgull, brownies, buljong og annet nødvendig utstyr. De møtte løperne med omsorg, støtte og ikke minst boost i form av mat/drikke og god stemning! Helt fantastisk å ha gode frivillige med på laget. Ville ikke ha gått uten dem, sier løpsleder Øygarden til kondis.no.





Fra en av matstasjonene i fjellet. (Foto: Arrangøren)

Dette er et gratis løp (!).

- Det ville ikke ha vært mulig uten gode sponsorer: Takk til hovedsponsor Helgeland Sparebank. Takk til Heimhug for lån av lokale og annet utstyr. DNT for god merking av sti og lån av hytter til matstasjon. Takk til Coop Exstra Rognan for sponset vaffelrøre, saft og annen mat. Dragefossen for pengemidler (blant annet til busstransport og innkjøp av startnummer etc) og Sport 1 Rognan for premier og sportsdrikk, oppsummerer Øygarden som allerede gleder seg til nytt løp neste år - antagelig med deltagerbegrensning på 70 løpere da også.



Se Relive-video fra løypa:



