Etter 6 år med motbakkeløpet Klauva Opp ble arrangementet utvidet med 7 lakes og 17 lakes i fjor, og omdøpt til Moon Valley Run Festival.

Reportasje fra fjorårets løp

Stedet er altså Måndalen på sørsiden av Romsdagsfjorden 2 mil vest for Åndalsnes, med omgivelser (og motbakker) som kan ta pusten fra noen og hver.

Lørdag 22.august er Måndalen Idrettslag klar for den andre utgaven av Moon Valley Run Festival, en løpsfestival der den langsiktige målsettingen er at den skal vokse seg sakte men sikkert større år for år. Søndag 23.august er reservedag i tilfelle dårlig vær på lørdag.





Månvatnet. (Foto: Torgeir Kruke)

Det er fire løp som alle arrangeres på samme dag:

12:30 Childrens Terrain Run: 2 løyper (1,2 km og 2,8 km) – den korteste opp til 9 år, den lengste fra 10 år

12:00 (Trim 11:00) Vertical Run/Klauva Opp: ·4 km langt og 750 høydemeter. Trimklasse og konkurranseklasse.

10:00 7 Lakes Run: 7 fjellvann, ca 26 km lang og 2200 høydemeter

05:30 17 Lakes Run: 17 fjellvann, ca 55 km lang og 4500 høydemeter



Johanna Åstrøm vant kvinneklassen i 7 Lakes Run i fjor. (Arrangørfoto)

- Det er stor interesse og mye positiv omtale om arrangementet og omgivelsene, både fra nasjonalt og internasjonalt hold. I år som i fjor er både 7 Lakes Run og 17 Lakes Run godkjent som UTMB kvalifiseringsløp, forteller Geir Konrad Moen i arrangørklubben. Han er initiativtaker og skaper av selve løpskonsept

- Vi har også gleden av å ha verdens beste fjelløper og mange ganger verdensmester Kilian Jornet på startstreken. Dessuten vil Henriette og mange ganger verdensmester Jonathan Albon være til stede under årets arrangement. Henriette deltar, mens Jonathan er ute med skade – men vil være tilgjengelig på stadion for treningstips og spørsmål, sier Moen.

Konseptet på de 2 langløpene er et slags «hybrid» løp med en miks av sti, fjell, urørt natur og orientering. Det er fjellvannene i Måndalen man skal innom, 7 på det korteste løpet og hele 17 på det lengste. Der er bemanning på vannene der alle deltakere må innom og registre seg underveis. Naturen brukes som den er, uten å tilføre egen løypemerking spesielt for løpet. Deltakerne må navigere fra start til mål utfra en detaljert løypebeskrivelse og offisielt GPS spor som de får tildelt.





Majestetiske omgivelser. (Arrangørfoto)



LØYPEKART:





- Vi har fått en del påmeldinger allerede, men har plass til flere, sier Moen som håper på en dag med godt vær i Måndalen denne lørdagen i august, og at man kan skape nok en løpsfest for deltakere og publikum med de Covid-19 tilpasninger som er nødvendig .



PÅMELDING

Arrangementets hjemmeside

Instagram

Facebook

MVRF Teaser (1:21)



