Ukas økt tar for seg en av de siste øktene i treningsprogrammet for de som følger 'Maraton under 3:30-programmet' gjennom 20 uker. Tapering-fasen (link til vår wiki-sde der vi forklarer uike begreper, bl.a. tapering - altså øktene du skal gjennomføre de siste 2 ukene av treningsprogrammet - handler om å bygge opp en form-topp, der du er i best mulig form til å klare målet ditt



Varighet/fakta om økten: Kort økt - avslutnigsvis i tapering-fasen av treningsprogrammet "maraton under 3:30".



Beskrivelse: I denne økta - som er hentet fra treningsuke 20 av totalt 20 treningsuker i treningsprogrammet 'Maraton under 3 timer og 30 minutter' - skal du gjennomføre en typisk tapering-økt på cirka 30 minutter.



Tapering-fasen av hvert av våre treningsprogrammer er stort sett de 2 siste ukene av treningsprogrammet. Det er i denne fasen du skal bygge opp en formtopp, slik at du er best mulig forberedt til å nå målet ditt.



I denne økta skal du kun vedlikeholde og opprettholde det du har jobbet mot de foregående 19 ukene. Du skal kjøre en 10-15 minutters rolig oppvarming. Deretter 3 intervaller â 2 minutter (farten skal være konkurransefart - 5:00min/km), med 1 minutt pause mellom hvert drag / intervall.



Avslutningsvis kjører du 10 minutters rolig nedjogg.



Lykke til med økta!



