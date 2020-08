Lørdag 8. august ble Preikestolen Trailrun arrangert for første gang, en spektakulær halvmaratonløype arrangert av Lysefjorden Sportsklubb i samarbeid med Ryger Sports AS. Løpet startet ved Preikestolen Basecamp , gikk via Preikestoen og videre i fjellene langs Lysefjorden til Songesand kai.



- Dette er en teknisk krevende løype, samt mye nedbør de siste ukene gjorde at dette ble en tøffere reise enn de fleste hadde sett for seg. En vinnertid på 2 timer og 46 minutter på en halvmaraton forteller oss at dette ikke er løypen man skal perse i, sier arrangøren i en melding til kondis.no.

Preikestolen Trailrun er "bror/søster" til Rockman Swimrun som i år skulle vært arrangert for 6. gang, men som måtte avlyses på grunn av Covid19 samtidig med trailrun. I stedet ble det et redusert arrangement med bare det nye løpet. Av smittevernhensyn var det intervallstart i små puljer, og alle deltagerne løp i spesielle vester for å skille løpsdelatgere fra alle turistene lang løype fram til Preikestolen.



Det var stort spenn i nivå på deltagerne, men for alle ble det en fantastisk tur enten tiden var 2 timer og 46 minutter som vinneren hadde, 9 timer og 16 minutter som de tre siste hadde, eller noe mellom der.





Terrenget langs Lysefjorden er vakkert, men veldig tøft for løperne. Dette er fra partiet mellom Preikestolen og Songesand kai. (Arrangørfoto)



Bergensk seier i både kvinne- og herreklassen

Det ble en klar seier til Anders Kjærevik fra BFG Bergen Løpeklubb på tiden 2:46:58, hele 17:36 foran andremann Adrian Haugland fra Radøy Løpeklubb.



Også i kvinneklassen ble det seier til Bergen Løpeklubb ved Malinn Leikvoll som vant på 4:08:44, men her var det kortere til nummer to; Eli Berentzen fra Hetland Sport. som brukte 4:10:59.





Adrian Haugland ble nummer to i herreklassen. (Foto: Rune Soltvedt)





Eli Berentsen var bare to minutter etter vinneren, men løp inn til en soleklar 2. plass. ​(Foto: Rune Soltvedt)





Helen Gilje Lavik liker tydeligvis løypa, hun løp da også inn til 5. plass. (Foto: Rune Soltvedt)

De raskeste i Preikestolen Trailrun:

Menn (46 deltagere, 45 fullførte): 1 147 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb 2:46:58 2 143 Adrian Haugland Radøy løpeklubb 3:04:34 3 142 sveinar vadla Hjelmeland IL 3:06:43 4 176 Bjørn Svines 3:29:51 5 146 Arvid Gilje 3:36:37 6 138 Simon Bjørheim Team Ryfylke 3:42:21 7 108 Trond Arve Kommedal 3:46:19 8 141 Per Steinar Håvardsen Jørpeland 3:54:06 9 168 Jonas Alvestad 3:56:34 10 106 Vidar Mong 3:59:32 Kvinner (16 deltagere): 1 23 Mailinn Leikvoll Bergen løpeklubb/BFG 4:08:44 2 3 Eli Berentzen Hetland Sport 4:10:59 3 9 Signy Karoline Kolstø 4:32:11 4 21 Helena Hope 4:36:54 5 4 Helen Gilje Lavik 4:41:21

ALLE RESULTATER



Løpets hjemmeside

Facebook (med flere bilder)

LØYPA:

Løpet er 21.3 km langt- og har over 1000 høydemetere i følge Strava. Trolig en av de mest spektakulære halvmaraton som finnes. Her får deltagerne opplevd det beste Lysefjorden kan tilby. Det er en liten strekning asfalt ned til mål på Songesand kai - resten blir terreng og til tider ganske teknisk krevende terreng.