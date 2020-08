Dagens løp var «heatfinaler» basert på sammenlagttidene fra fredagens sprint og «rerun» i Sprintligaen i Nydalen. Løperne startet med fellesstart i grupper av 6 løpere. Før start måtte løperen velge en av 3 løyper hvor det var en post som var forskjellig, dermed ble det en liten gaflingsforskjell for løperne.



Andrine Benjaminsen inn til en klar seier i A-heatet

Andrine Benjaminsen vise seg nok en gang å være den sterkest og tok sin 3. strake seier denne helgen. HUn var så langt foran at hun kunne jobbe de to siste strekkene. Bak hennge ble

det et tett oppgjør mellom Fossums Victoria Hæstad Bjørnstad og første års junior Pia Young Vik fra Nydalen. Et veivalgsstrekk til 14. post gjorde at Bjørnstad stakk av med 2. plassen. Dagens beste løpstid på dagens løp hadde regjerende verdensmester på sprint Maja Alm, Danmark, hun var 21 sek foran Benjaminsen. Alm deltok ikke på fredagens løp og startet derfor i et tidligere heat.



Håvard Snadstad Eidsmo på vei til 2. plass i Heat A, et sekund bak lillebror Mats Eidsmo.

I herreklassen ble det et trøndersk brødreoppgjør om seieren mellom Mats Eidsmo og Håvard Sandstad Eidsmo, begge fra Freidig. I mål var det kun et sekund mellom brødrene i lillebror Mats favør. Her fulgte NTNUI løperen Jørgen Baklid på 3 plass ytterligere 4 sek bak. Mats Eidsmo hadde også beste tid på dagens løp blant herrene.

Resultater

DE-A, 3 150 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 12.45,

2) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 13.21,

3) Pia Young Vik, Nydalens SK, 13.24,

4) Oda Scheele, Nydalens SK, 13.45,

5) Ingrid Lundanes, NTNUI, 13.50,

6) Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL, 15.41.

HE-A, 3 930 m:

1) Mats Eidsmo, Freidig, 13.51,

2) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 13.52,

3) Jørgen Baklid, NTNUI, 13.56,

4) Audun Heimdal, NTNUI, 14.00,

5) Emil Ahlbäck, Fossum IF, 14.13,

6) Dag Blandkjenn, Kristiansand OK, 14.23.





Victoria Hæstad Bjørnstad nr 2 i dagens A Heat.





Nydalens føsteårs junior Pia Young Vik på vei mot nok en imponernede 3. plass. Helgens Sprintliga har gitt plassrekken: 3 - 4 -3.

Jørgen Bakli, NTNUI på vei til 3. plass



Raske dansker: Maja Alm (34) og Cecilie Friberg Klysner (35) hadde dagens beste tider etter en tett duell i heat F-