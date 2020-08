Det som kan slås fast er at Sondre Nordstad Moen løp fortere enn den gamle europeiske rekorden på både timesløp og 20 000 m. Med 21 131 m unnagjort på 60 minutter kom han 187 m lenger enn det Johs Hermens gjorde i 1976. Løperlegenden Haile Gebrselassie er den eneste i verden som noen gang har løpt lenger på en time i et offisielt løp. Sondres passering på 20 000 m på 56.51,60 var også klart bedre enn Dinonisio Castros europeiske rekord på 57.18,4, satt i 1990.

Vil ikke godkjennes

Det som kan gjøre at Sondres løp ikke blir godkjent som rekordløp, er skoene han løp i. Fædrelandsvennen slår nærmest fast at rekorden ikke vil bli godkjent etter å ha vært i kontakt med World Athletics:



– Rekorden vil ikke bli godkjent. Skoene han brukte, er ikke i samsvar med reglene. Løperne ble informert om dette på forhånd, sier Yannis Nikolaou i World Atlethics’ medieavdeling til Fædrelandsvennen.



Hovedpersonen var så skuffa at han angra på at han sprang da han fikk denne beskjeden – sjøl om han allerede var forberedt på at det kunne gå den veien.



– Ja, den rekorden er nå glemt. Men jeg har hatt inntrykk av at den kom til å bli underkjent og har derfor ikke klart å glede meg over den. Det eneste positive som har kommet ut av dette, var at jeg fikk testet formen min. Men i ettertid skulle jeg heller ha byttet ut løpet med friskere bein, uttalte Nordstad Moen til Fædrelandsvennen.



I et intervju med VG forteller Sondre at han føler et visst press fra World Athletics til å si at han har gjort noe galt:



– Jeg er blitt disket. Jeg brøt reglene. Det føles som om jeg har gjort noe ulovlig. Det er den følelsen jeg har. Men det er kanskje meningen at man skal kjenne på litt ubehag. Dette er jo bare idrett, og mange har det verre enn meg. Men det er veldig synd at ikke en hard jobb gir uttelling, forteller han og legger til:



– Jeg vet ikke om jeg skal ta på meg skylden, eller om jeg skal legge skylden på andre. Jeg heller mot at jeg er uskyldig, men at World Athletics vil ha meg til å innrømme at jeg brøt reglene, sier han til VG.

"Suppe av spekulasjoner"

En som tar Sondre Nordstad Moen i forsvar og mener det ikke er hans skyld, er løpsleder i Stadionmila, Finn Kollstad. Ja, Kollstad går lenger og hevder at ennå er det ikke avgjort om løpet blir godkjent som rekord eller ikke. I et innlegg på Facebook skriver han:



"Når Sondre kom til stadion hadde han nylig fått vite at det igjen var kommet nye endringer i skoreglene. Friidrettsforbundet klarte heller ikke tolke om de nye retningslinjene ville gjelde for Sondre sitt rekordforsøk, eventuelt om det bare gjelder for ham, eller også alle de andre som løp i samme sko. Med ett par konkurrasesko i bagasjen var det uansett ikke noe alternativ å kjøpe inn nye sko samme dagen for å konkurrere på verdensnivå med uprøvde modeller.



Vi som arrangør fikk to fantastiske rekorder på banen vår. Vi er superstolte og samler nå inn nødvendig dokumentasjon på at Sondre sine rekorder er korrekte. Det vil si at banen faktisk er 400 m, fotodokumentasjon av målgang, signaturer fra antidoping, ansvarlige dommere osv. Dette sendes inn til det europeiske friidrettsforbundet innen fristen på 30 dager (ja, vi gjør det selvsagt denne uka). Prosessen på godkjenning tar normalt en måned eller to, og vi forholder oss rolig til dette. Friidrettsforbundet har også den samme holdningen, og hvordan det europeiske friidrettsforbundet håndterer dette gjenstår å se når vi først har registrert inn rekorden. Suppa som kokes sammen av media nå, er nettopp det; en suppe av spekulasjoner som vi ikke vet utfallet av."





Sondre fløy fort over tartandekket i Kristiansand en time til ende. Nå er det skovalget det strides om. (Foto: Morten Aggvin)



Distansen, ikke underlaget, bør avgjøre

Sondre Moens trener, Renato Canova, tar også utøveren i forsvar i to lange innlegg i diskusjonsformuet på letsrun.com. Han skriver blant annet:



"It’s absolutely wrong to divide shoes in shoes for track and shoes for road races. In a competition on track lasting one hour, nobody uses spikes : not Haile Gebrselassie for his WR, not Barrios before him, not Moses Mosop for the records of 25000m and 30000m in Eugene, not Sondre himself for his 25000m in Oslo. This means that the difference for shoes is in the DISTANCE, not in the SURFACE."



Canova forklarer at med de skadeproblemene Sondre har hatt, ville det vært gamling med helsa å skifte til tynne sko i et så langt løp uten å ha mulighet til tilvenning på forhånd.



Friidrettsforbundet som fikk varsel om regelendringen veldig seint, rakk i all hast å søke World Athletics om medisinsk fritak for Sondre før løpet – slik at han kunne løpe i godt dempa sko – men de har ennå ikke fått svar på søknaden.



– Det har vært fryktelig mye styr frem og tilbake rundt World Atlethics’ regelverk. Men det vi forholdt oss til, var at skoene ville bli forbudt, men at det ville gjøres unntak frem til 1. desember. Men så, bare noen få dager før løpet, ble vi informert om at unntaket likevel ikke ville gjelde, uttaler toppidrettssjef Erlend Slokvik til VG.

Danske i nye uvante sko

Danske Thijs Nijhuis som satte dansk rekord i timesløpet i Kristiansand, gjorde det Sondre ikke gjorde like før løpet. Han stakk i butikken og skaffa seg et par sko med lavere såle enn 25 mm. Men han var alt annet enn fornøyd med den plutselige regelendringen.



– Det er jo decideret vanvittigt at begynde og lave regelændringer midt i en sæson og lave dem så vage, at de kan forstås på flere forskellige måder, forteller han til dansk TV2 og legger til:



– Det kan jo ikke være op til atleterne at tolke, hvad der er rigtigt og forkert. Og når forbundet så heller ikke ved det, begynder det at blive meget, meget vanskeligt at navigere i, og det bør det ikke være.



Hva som skjer med tidene til de som løp 10 000 meteren i Stadionmila i sko med for tjukke såler, er også uvisst. Mange satte pers og klarte NM-kravet, men det gjenstår å se om tidene vil komme på statistikken og telle som kvalifisering til for eksempel NM.



Her er World Athletics presiseringav de nye reglene – som gjelder fra 28. juli, men dessverre ble lagt ut på deres side først i går, 11. august.





Alle disse fire kunne glede seg over ei tid under 29 minutter i Stadionmila, men tre av dem kan risikere ikke å få løpet godkjent på grunn av "feil skovalg". Fra venstre: Ådne Andersen, Magnus Tuv Myhre, Isaac Tesfamichael og Sigurd Ruud Skjeset. (Foto: Kjell Vigestad)