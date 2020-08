Lørdag 15. august arrangeres Toppremien 2020 Skøelv 3 km vest for Sørreisa, et fjelløp hvor en tilfeldig deltaker stikker av med Toppremien på inntil 100.000 kroner. Også deltagerne i det virtuelle mosjonsløpet deltar i denne trekningen. Det er egen premiering for deltagerne i det 6 km lange Litjepremien.

ALLE har like stor sjanse til å vinne Toppremien på mellom 50 000 og 100 000 kroner, og på løpets hjemmeside kan du lese hvordan dette trekkes. I fjorårets førsteutgave av løpet var premien på 65.000 kroner. I tillegg premieres bestetider både i dame-, herre- og ungdomsklassen.



Se video (46 sek) fra fjorårets løp. Da var det tåke og ingen spektakulær utsikt - men god stemning:



Løpet Toppremien er 16 km, og går over to fjelltopper med spektakulær utsikt mot både Senja og indre deler av Troms, deriblant Steinura som er Nord-Europas største steinur.





Løypekartet røper at det er en tøff tur.



I aktiv klasse blir det intervallstart hvert 15. sekund fra klokken 11 på formiddagen. Påmeldingsfristen er fredag 14. august:

Info og påmelding

Mosjonsklassen har vært arrangert som virtuelt løp der deltagerne kunne løpe eller gå på valgfritt starttidspunkt mellom 15. juli og 14. august. Også her er det to dager igjen å gjøre det på.



Løpets facebookside





På vei mot Storlifjellet... (Arrangørfoto)