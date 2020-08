Ultraløperne er ganske heldige i dagens Covid19-situasjon ved at mange av løpene lar seg gjennomføre innenfor de anbefalte retningslinjene som gjelder for smittevern. Det gjelder spesielt de rene ultraløpene der det totale deltagerantalle er håndterbart, mens det er verre for løpene med mange distanser og betydelig flere deltagere.



Salomon Rondane 100

Ett løp som skal arrangeres er Rondane 100, årets kanskje mest spennende nyhet i terminlista for norske ultraløp. For første gang skal ultraløperne konkurrere i det fantastiske fjellterrenget i Rondane og i Alvdal vestfjell. Det skjer førstkommende helg 15.-16. august, og det er meldt strålende løpsvær.

Løperne kan følges LIVE





Løpet ble som ventet tidlig utsolgt med 100 deltagere på 100 miles (161 km 5000+ høydemeter) og 50 deltagere på 50 miles. Lørdag kl 05 starter de som skal løpe lengst, fra Folldal Flerbrukshus, mens de som løper "kortvarianten" starter 7 timer senere ved Dørålseter inne i Rondane Nasjonalpark.



Det er vanskelig å plukke ut noen absolutte favoritter - og spesielt i kvinneklassen er det mange potensielle vinnerkandidater. Vi kommer tilbake med en betraktning når vi ser hem som faktisk har startet og hva de legger seg på av åpningsfart. Arrangøren har forøvrig mange deltagerpresentasjoner på sin facebookside.



Vi drister oss til å nevne en favoritt for kvinner og menn: Molly Bazilchuk fra SkyBlazers og Sebastian Krogvig fra Romsdag Randoneklubb.

Løperrne kan du følge via GPS-trackeing på denne siden: RaceTracker / Salomon Rondane 100

Mektige omgivelser venter deltagerne. (Foto: Salomon Rondane 100)



