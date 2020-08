Ikke bare sprengte Jakob Ingebrigtsen 3.30-grensa, men han tok et skikkelig jafs av persen og sletta Mo Farahs europarekord med 13 hundredeler. Den satte Farah i nettopp Monaco i 2013. Da hadde briten langt mer og bedre drahjelp enn det Jakob Ingebrigtsen hadde nå.

For det som var minst like imponerende som sluttida til Jakob, var måten han oppnådde den på. Siden harene og Timothy Cheriuyot stakk av gårde i en helt vill åpningsfart, måtte Jakob sjøl ta ansvar og dra hovedfeltet. Det gjorde han, hele veien til han tok igjen Cheriuyot en runde fra mål. På sisterunden kom den norske 19-åringen aldri forbi kenyaneren, men i et ikke-mesterskapsløp som dette, så betydde tida vel så mye som seieren, og Jakob kunne etter målgang juble for pers, norgesrekord og europarekord. Tida fører han også opp på en åttendeplass på verdensstatistikken gjennom alle tider.

– Det er helt sykt. Man vet ikke hva man skal forvente, det er første 1500 i år. Men siden Doha har jeg ikke stått over en eneste økt og trent ekstremt bra, fortalte Jakob til NRK etter løpet.

– Jeg skulle ønske det ble flere løp i løpet av sesongen, men nå fikk vi én sjanse og da måtte vi benytte oss av den. Da er det ekstremt deilig å løpe så fort, sa den nye innehaveren av europarekorden.

Så kan vi bare undres på hva både Jakob Ingebrigtsen og Timothy Cheriuyot kunne fått til med mer/bedre drahjelp. Løpet til vinneren ble veldig ujevnt med de tre første rundene på 52,6, 58,7 og 56,4 samt 55,3 på den siste hele runden. Jakob løp mye jevnere, men han måtte til gjengjeld dra sjøl i tre av fire runder. Slik sett bør det være et sekund eller to å gå på for begge to.

De som fikk ei optimal reise, var Jake Wightman og Filip Ingebrigtsen som også leverte knallsterke løp. Filip fikk fin drahjelp av Jakob hele veien, men på sisterunden måtte han slippe forbi seg britiske Wightman som persa med over 2 sekunder og ble nummer tre med 3.29,47. Filip Ingebrigtsen ble nummer fire med 3.30,35, noe som er bare 34 hundredeler bak persen.

Filip var fornøyd med løpet og ikke minst med at broren klarte å sprenge 3.30-grensa.

– Jeg har jaktet den i mange år, så det er godt at en av oss tar den og blir ferdig med det. Jeg er veldig glad på hans vegne. Han gjør hele løpet selv, og er den klart sterkeste av oss to i dag i hvert fall, fortalte Filip til NRK.



1500 m menn

1 12 KEN CHERUIYOT Timothy 3:28.45 WL 3:28.41 2 9 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:28.68 AR PB 3:30.16 3 5 GBR WIGHTMAN Jake 3:29.47 PB 3:31.87 4 10 NOR INGEBRIGTSEN Filip 3:30.35 SB 3:30.01 5 7 ETH KEJELCHA Yomif 3:32.69 SB 3:32.59 6 3 ESP GÓMEZ Jesús 3:33.07 PB 3:36.40 7 11 POL LEWANDOWSKI Marcin 3:33.99 SB 3:31.46 8 8 GBR DA'VALL GRICE Charlie 3:34.63 SB 3:30.62 9 1 FRA JOCTEUR-MONROZIER Pierrik 3:35.00 PB 3:37.60 3:37.60 10 4 SWE BERGLUND Kalle 3:35.34 SB 4:40.40 3:33.70 11 6 USA ENGELS Craig 3:35.42 SB 3:36.01 3:34.04 12 2 AUS GREGSON Ryan 3:35.57 SB 3:31.06 DNF 13 KEN KETER Vincent Kibet 3:42.00 3:36.27 DNF 14 KEN SEIN Timothy

TEMPS INTERMEDIAIRES DISTANCE Nat Nom Temps 400 KEN SEIN Timothy 52.59 800 KEN SEIN Timothy 1:51.24 1200 KEN CHERUIYOT Timothy 2:47.64



Alle resultat



Kondis' forhåndsomtaler av Monaco-stevnet:

Også Timothy Cheriuyot stiller i Monaco - det kan bli litt av en 1500 m-duell​

Det er i kveld det skjer - Team Ingebrigtsen møter verdenseliten i Monaco





Neppe noen gang tidligere har to brødre snitta 3.29,52 i samme løp på 1500 m. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)