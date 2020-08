Når Sprinkarusellen starter opp høstsesongen tirsdag 18. august må du fortsatt konkurrere mot deg selv. Hordaland bedriftsidrettskrets har bestemt at det fortsatt blir individuell start med intervaller på minimum 30 sekunder. Dette for best mulig ivareta smittehensyn for den enkelte utøver.



Du velger fremdeles om du ønsker løpe 1 eller 2 runder. Endrer du rundeantallet fra den opprinnelige påmelding må det gis beskjed før start.



Det oppfordres til å komme ferdig oppvarmet til start, der vil du bli henvist til startstreken og en klokke teller ned du kan starte.

Har du meldt deg på KUN løp 7 eller ikke hentet startnummer blir du henvist til sekretariatet når du ankommer Slettebakken Skole.



Servering av boller og bananer er satt på vendt, det blir kun flaskevann under sesongen 7. løp i karusellen



Springkarusellen følger retningslinjene og gjeldene regler for mosjonsløp gitt av idrettsforbundet i samarbeide med helsedirektoratet.



Les disse her for Springkarusellen



Konkurrer mot deg selv i Springkarusellen!

Springkarusellen består av 10 løp i 2020. Du kan velge mellom fleksistart fra 18:30 - 19.00 ( 1 runde rundt Tveitevatnet, ca 2,75 km ) eller fellesstart kl 19:00 ( 2 runder rundt Tveitevatnet, 4,5 km).

Medalje til alle som fullfører minimum 5 løp. I tillegg blir det vann og boller til de som deltar på hvert løp. Dette er en karusell som passer for alle uansett hvilken form du er i.

Startkontingent hele karusellen (resterende 4 løp) 1 runde kr 300.- enkeltløp fleksistart kr 90.-

Startkontingent hele karusellen (resterende 4 løp) 2 runder kr 400.- enkeltløp fellesstart kr 150.-

.

For påmelding, klikk på logo over







Christian Jensen i bedriftsidretten Hordaland ønsker velkommen til en ny sesong med Springkarusell. Fellesstarten står fortsatt på vent.





Det er fortsatt individuell intervallstart på både 1 og 2 runder.

Løpsdatoer for 2020 er som følger:

10.mars

31. mars

21. april

12. mai

2. juni

16. juni

18. august

8. september

29. september

20. oktober

Melder du deg på hele karusellen må du ta vare på startnummeret.

Enkeltløp får nytt nummer til hvert løp





Spørsmål?

Kontakt oss på tlf. 55 59 58 50 eller e-post hordaland@bedriftsidretten.no.



Det er plass til alle i Springkarusellen, her en fornøyd trio barn med boller og drikke etter endt løp





Det blir flaskevann til alle, boller og bananer må vente til disse restriksjonene opphører









Løypekart





Her ser vi en smilende Nina Krogstad på vei rundt det idylliske Tveitevatn



Kondisreportasjer 2020

10.03 : God stemning da Springkarusellen startet opp i Bergen

02.06 : Springkarusellen startet opp med fokus på koronaregler

16.06 : Varme runder rundt Tveitevannet i Springkarusellen

Kondisreportasjer 2019

19.03 : God stemning da snaue 50 fullførte springkarusellen

09.04 : Gjerde og Skjerven vant Springkarusellen

07.05 : Deltagerøkning for Springkarusellen

21.05 : 47 fullførte Springkarusellen i konkurranse med BDO-mila

18.06 : Skjerven og Rolland best da Springkarusellen tok sommerpause

20.08 : Deltagerøkning i Springkarusellen da Rolland og Haug var raskest

10.09 : Martin Gudvangen og Rosa-Linn Laastad best i Springkarusellen

01.10: Springkarusellen med hint av høst

22.10: Regnvær og høstmørke plaget ikke deltagerne i Springkarusellen



Kondisreportasjer 2018

10.04 : Vellykket sesongåpning for Springkarusellen i Bergen

08.05 : Snaue 50 deltok i sommerlig Springkarusell

05.06 : 35 løpere fullførte det 3. løpet i Spring-karusellen i Bergen

28.08 : Drøye 40 fullførte da Springkarusellen start opp igjen

25/09 : Springkarusellen i skumringstimen rundt Tveitevatnet

23/10 : 31 fullførte Springkarusellen i høstmørke

20/11: Iskald tåkedis da Springkarusellen avsluttet i Bergen



Kondisreportasjer 2017

02/05: Springkarusellen i gang igjen rundt Store Lungegårdsvann

23/05: Erik Hallberg og Kristin Husby best i Springkarusellen i Bergen

06/06 : Springkarusellen gjennom Hordnesskogen i løp 3

13/06 : 39 løpere fullførte Springkarusellen som nå tar sommerpause

05/09 : Heia-løpet i ekte Bergens regnvær

12/09 : Springkarusellen i Bergen med Park løp

03/10 : 33 løpere fullførte sesongens nest siste Springkarusell

17/10 : Sprinkarusellen avsluttet sesongen i Hordnesskogen

Kondisreportasjer 2016

19/04: Springkarusellen i Bergen i gang igjen

10/05: Spingkarusellen i Bergensk sommervarme

31/05: Johan Løve Gjersvik raskest i Springkarusellen

14/06: Espen Joensen og Kristin Huseby var raskest rundt Liavatnet

06/09: Springkarusellen i gang igjen med løp rund Liavatnet

20/09: Christina Ellefsen Hopland suveren i Springkarusellen

04/10: 46 løp Springkarusellen rundt Tennebekktjørna i Kanadaskogen