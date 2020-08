I klasse U20 på 3000 meter hinder i junior-NM var det kun tre deltakere, men Jesper Lundin fra BUL-Tromsø og Ådne Nesje Hernes fra Fana IL gjorde løpet spennende. Det var Jesper som definerte farten fra start og Ådne hang trofast i ryggen på ham, helt til det gjenstod 600 meter da han gikk forbi Jesper. Etter løpet forklarte Jesper at han måtte spare litt på kreftene for ikke å få problemer mot slutten. Men på siste runden klarte han likevel å hente Ådne og ta gullmedaljen i junior-NM. Brynjel Furnes Berland fra Ask Friidrett tok tredjeplassen og den tredje medaljen.

Jesper Lundin var naturlig nok fornøyd etter løpet:

- Løpet gikk greit. Jeg har ikke løpt så mye hinder, jeg hadde en trening for tre-fire dager siden. Jeg løp litt i fjor, ikke så mye i år. Jeg har aldri løpt 3000 meter hinder. Så det ble jo pers.

- Det var jo mange flere påmeldte enn det som faktisk stilte, og det er jo litt synd.

Ådne Nesje Hernes kommenterte løpet slik:

- Det var jo veldig varmt. Jeg tenkte at jeg ikke skulle prøve på pers, men prøve å få en gullmedalje. Jeg tenkte det var gode muligheter for det når mange ikke stilte. Det ble veldig vanskelig, men jeg gav det et ærlig forsøk. Det ble 10 sekunder bak persen som jeg satte i forrige uke, og det er jo litt kjipt.

- Men Jesper Lundin hadde et ekstra gir på slutten.



Resultat 3000 meter hinder U20:

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 42 Jesper Andreas Matsson Lundin BUL-Tromsø 9,50,93 2 70 Ådne Nesje Hernes Fana IL 9,55,72 3 2 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett 10,36,49



Det var ingen deltakere i U23-klassen .

Brynjel Furnes Berland fra Ask Friidrett fikk nok kjenne på de litt tunge vanngravpasseringene.

Premiepallen: Ådne Nesje Hernes, Jesper Andreas Matsson Lundin og Brynjel Furnes Berland.



Jesper Lundin ledet foran Ådne Nesje Hernes store deler av løpet...​



..men 600 meter før mål tar Ådne initiativ og passerer Jesper.

Brynjel Furnes Berland har god klaring til hinderet.