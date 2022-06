Det var et utrolig flott sommervær som møtte løperne på Damtjern på Ringerike. Det nydelige været, blide løpere og vakker natur, skapte en flott stemning i målområdet. Og det var mange løpere som var glade for å være på løp igjen etter 2 år med avlysning på grunn av pandemi, så det ble veldig fint og sosialt før starten.

Mye av praten gikk om at folk gledet seg veldig masse over å få være på løp igjen. Men det var også en del snakk om det varme været. Det var noe motvind som hjalp litt på temperaturen de første 10 kilometerne, men med vinden i ryggen på vei hjem etter vending, ble det veldig varmt for veldig mange.

Men en som varmen ikke beit veldig på, var Frode Stenberg som løper for Lørenskog Friidretslag. Han tok kommandoen fra start, og leverte et flott og gjennomført løp, og vant på tiden 1:13:05. Michael Andre Tesfamichael fra IL Bul hang seg litt på Frode i starten. Men med kilometer tid ned på 3:10 i di seige motbakkene i starten, straffet det seg litt. Men Michael klarte å holde trykket oppe og løp i mål som dagens nest raskeste med tiden 1:16:39. Ringeriksvennen Anders Soovik fra Gøteborg og Estland, som løper for Hytteplan Sport, løp inn til den siste plassen på pallen med tiden 1:22:28.

I kvinneklassen var det Emilie Mo som var den store favoritten. Hun har tidligere løpt halvmaratondistansen på tiden 1:17, og med en slik tid på CV'n, måtte hun finne seg i å være favoritt. Men den talentfulle løperen som løper for SK Vidar, måtte se to andre kvinner foran seg i mål. For den kvinnen som løp raskest var Siri Schøne Ness. Hun strålte om kapp med solen etter målgang, og var tydelig fornøyd med seier på Krokskogen med tiden 1:26:54. Line Askheim fra SK Vidar, lå lenge på tredjeplass bak Siri og Emilie. Men når det var 3 kilometer igjen å løpe, klarte hun å passere Emilie og kunne løpe inn som dagens nest raskeste med tiden 1:29:08. Emilie løp inn til en hederlig tredjeplass med tiden 1:30:42.

TOPP 10 KVINNER:

TOPP 10 HERRER:

Se fullstendige resultater her

KLASSEVINNERE:

ÆRESPRIS

Krokskogen Halvmaraton ble i år arrangert for 10. gang, og en løper som har fått for vane å ta turen til Krokskogen Halvmaraton, er Nicolai Tidemand som løper for Deloitte. Han fikk derfor utlevert en ærespris for lang og tro tjeneste. Nicolai fullførte årets utgave på tiden 1:31:48.