Resultater

D 17-18 1 1010 m, 41 startende deltakere

1 Oda Scheele Nydalens SK 1.37.39 8.47

2 Pia Young Vik Nydalens SK 1.45.09 +7.30 9.28

3 Mari Eidsmo Freidig 1.48.53 +11.14 9.48

4 Vilde Margrethe Sæbbø Stavanger Orienteringsklubb 1.50.15 +12.36 9.55

5 Ingeborg Rygg Eikeland Bergens TF 1.51.38 +13.59 10.03

6 Frida Haugskott OL Trollelg 1.53.39

D 19-20 12 820 m, 12 startende deltakere

1 Ragne Wiklund Nydalens SK 1.56.21 9.04

2 Janne Tjørhom Aasheim Ganddal IL 1.56.22 +0.01 9.04

3 Lene Berg Hanssen Byåsen IL 1.58.28 +2.07 9.14

4 Kristine Eide Rapp Raumar Orientering 2.13.35 +17.14 10.25

5 Aurora Gjølsjø NTNUI 2.16.04 +19.43 10.36

6 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 2.16.32

H 17-18 14 130 m, 48 startende deltakere

1 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK 1.41.46 7.12

2 Tobias Alstad Frol IL 1.45.19 +3.33 7.27

3 Brage Takle Kristiansand OK 1.47.13 +5.27 7.35

4 Hans Urset IL BUL-Tromsø 1.49.30 +7.44 7.44

5 Martin Vehus Skjerve Verdal OK 1.51.26 +9.40 7.53

6 Cornelius Bjørk Sandefjord OK 1.52.01

H 19-20 17 430 m, 33 startende deltakere

1 Isak Jonsson Nydalens SK 2.05.38 7.12

2 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 2.07.46 +2.08 7.19

3 Mats Eidsmo Freidig 2.12.24 +6.46 7.35

4 Sander Arntzen Asker Skiklubb 2.13.06 +7.28 7.38

5 Niels Christian Hellerud Halden SK 2.14.38 +9.00 7.43

6 Johan Christie Ørke NTNUI 2.16.51