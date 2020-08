Det ble et heftig oppgjør mellom gode 1500-meterløpere da U23-klassen satte av gårde på Kristiansand Stadion. Både Jonatan Andersen Vedvik og Mathias Flak var aktive med å sette fart i feltet, men på sisterunden viste Didrik Hexeberg Warlo at han hadde mest futt i beina. Et fall inn mot sisterunden gjorde at Mathias Flak måtte bryte. Han hektet bort i beina til Matias Andersen Førde slik at begge falt, men Matias kom seg opp igjen og fullførte på en god tid, fallet tatt i betraktning. De to Vedvik-brødrene Jonatan og Oliver tok de andre medaljene, og de ser jo ut til å være ganske jevngode etter hvert.

Didrik Hexeberg Warlo har 800 meter som sin spesialdistanse, men han liker også å løpe 1500 meter kunne han fortelle:

- Jeg er jo vanligvis 800-meterløper, men jeg valgte å løpe 1500 meter her for jeg synes det veldig gøy å løpe 1500, spesielt i mesterskap. Jeg regnet jo med at jeg hadde en ganske god spurt så planen min var egentlig bare å henge på og se an hva jeg kunne gjøre på sisterunden, men gutta satt jo ganske bra fart, så det gikk ganske så unna.

- Her i mesterskapet er jeg kun påmeldt 1500 meter og stafetten, ikke 800 meter. Jeg vil ikke løpe for mange løp, det er NM om en måned som er målet mitt. I fjor deltok jeg på tre distanser pluss stafett og jeg kjente jo at det kostet. Så jeg tenkte en litt roligere helg i år.

Resultat 1500 meter U23 menn:

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 276 Didrik Hexeberg Warlo Tyrving IL 3,49,10 2 291 Jonatan Andersen Vedvik Tønsberg FIK 3,49,92 3 292 Oliver Andersen Vedvik Tønsberg FIK 3,50,18 4 36 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 3,52,07 5 35 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 3,56,08 6 116 Tedros Gebretensai Haile Haugesund IL 3,57,14 7 220 Sondre Rishøi Sarpsborg IL 3,57,57 8 97 Martin Mæle Gneist,IL 3,57,71 9 115 Simon Østreng Veland Haugesund IL 3,58,86 10 133 Matias Andersen Førde Jølster IL 4,00,76 11 24 Bendik Schartum Thorbjørnsen BUL, IL i 4,02,60 12 234 Alf Ante Idland Tornensis Stavanger FIK 4,14,22 239 Mathias Flak Steinkjer FIK DNF



Starten har gått, alle skal frem.



Mathias Flak tar føringen på de første rundene.

Didrik Hexeberg Warlo, Matias Andersen Førde og de andre følger på.

Oliver Andersen Vedvik (292) og Tedros Gebretensai Haile.

Martin Mæle (97) og Sondre Rishøi (220).

Her skjer det et fall, Matias Andersen Førde ligger i bakken og Mathias Flak har også gått ned. Jonatan Andersen Vedvik ligger i front.



Begge heter Simen og begge representerer BUL: Simon Nebijo Karlsen Steinshamn (36) og Simen Seeberg-Rommetveit.



Martin Mæle (97) og Tedros Gebretensai Haile.