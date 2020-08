I et felles heat for U20 og U23 i junior-NM var det til slutt de to vinnerne som gjorde opp seg i mellom på 3000 meter







I den lengste løpsøvelsen for jentene i junior-NM var det i alt 11 deltakere på startstreken, 7 i den yngste og 4 i den eldste aldersklassen. Ganske raskt fant Emilie Mo veien frem i fronten av feltet og hun løp der første delen av løpet. Her ble det etter hvert skilt ut en gruppe med seks jenter som dro seg i fra resten, foruten Emilie var dette Grethe Tyldum, Mari Roligheten Ruud, Christine Næss, Siren Amelia Seiler og Petronella Tordsdatter Halle. Bak dem måtte Marte Bagaasen Mork og Liv Landmark Nordengen gi fra seg noen meter til denne sekstetten. På den siste runden og inn mot mål ble det spurtet og det var Christine Næss og Mari Roligheten Ruud som hadde mest å gi, den eneste som klarte å følge dem på et vis var Grethe Tyldum. Siden Christine og Mari er i ulike aldersklasser så ble det en NM-tittel til hver av dem, men det var sikkert et prestisjeoppgjør dem i mellom, som Mari vant knepent. Både Christine Næss og Mari Roligheten Ruud løp 1500 meter dagen før, men Christine skal i tillegg løpe 800 meter. Hun var fornøyd med å vinne 3000 meter selvsagt: – Det var veldig gøy. Jeg var litt sliten etter i går, og nå gleder jeg meg til 800 meter etterpå, ler hun.

– Det er lite forskningsprosjekt dette, å se om det går an med tre øvelser. – Hvordan har sesongen din vært i år? – Jeg synes egentlig sesongen har vært ganske fin, jeg synes det er veldig bra at man har fått samlet skikkelig gode heat i Norge og at man har sluppet å dra til utlandet for å løpe. Det har vært masse bra løp i Norge. – Så når folk spør om sesongen i år har vært litt amputert på grunn av alt som har skjedd, så svarer jeg at den har vært skikkelig bra. Vi har jo fått konkurrere helt fra slutten av mai. Jeg håper mange av disse stevnene kan overleve til neste år. Resultat 3000 meter U20: Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 209 Mari Roligheten Ruud Runar, IL 9,49,87 2 238 Grethe Tyldum Steinkjer FIK 9,54,92 3 210 Petronella Tordsdatter Halle Runar, IL 10,02,98 4 294 Emilie Mo Vidar SK 10,07,96 5 205 Marte Bagaasen Mork Ringerike FIK 10,27,16 6 103 Maria Sæterstøl Gular, IL 10,45,59 7 122 Hedda Leirvik Hommelvik IL 10,51,71

Resultat 3000 meter U23: Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 275 Christine Næss Tyrving IL 9,50,17 2 138 Siren Amelia Seiler Kristiansand Løpeklubb 10,04,57 3 245 Liv Landmark Nordengen Strindheim IL 10,43,24 4 224 Emma Sofie Andenes Blaauw Sem IF 10,50,70

11 jenter til start på 3000 meter for U20 og U23.

Liv Landmark Nordengen tar initiativet ut fra start.

Petronella Tordsdatter Halle sjekker at klokken har startet antageligvis. Emilie Mo kommer etter hvert i front og holder farten oppe. Grethe Tyldum og Christine Næss følger på. Emma Sofie Andenes Blaauw og Maria Sæterstøl. Det blir en sekstett i fronten av feltet.

Emilie Mo i front.

Maria Sæterstøl og Emma Sofie Andenes Blaauw.

Hedda Leirvik



Mari Roligheten Ruud og Grethe Tyldum.

Petronella Tordsdatter Halle og Siren Amelia Seiler

Marte Bagaasen Mork

Premiepallen U23: Siren Amelia Seiler, Christine Næss og Liv Landmark Nordengen. Tilbake til hovedside for Junior-NM Friidrett Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957