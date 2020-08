Tuva Gulbrandsen fra Bardufoss og Omegn IF og Eirik Haugsnes fra Senja Ski vant det 16 kilometer lange Toppremien i Skøelv utenfor Sørreisa. Løperne måtte over både Tverrfjellet og Storlifjellet og forsere 1000 høydemeter både opp og ned. Det var ganske vått i løypa etter et regnvær natten før, men det ble gode tider likevel.

I tillegg til 81 deltagere i aktiv klasse lørdag 15. august har det pågått et virtuelt løp siden 15. juli, og de 153 deltagerne der har vært med i trekningen av Toppremien på 50 000 kroner.







Eirik Haugsnes hadde god kontroll på seieren forteller han til lokalavisa "Folkebladet".

- Det var intervallstart, og selv om Maxmilliam Bie passerte meg mot slutten av løpet, visste jeg at jeg ville vinne siden jeg startet et godt stykke bak han, sa Haugsnes.

Tidsdifferansen i mål var nesten tre minutter i favør Haugsnes, som løp i mål på 1:24:10.



I kvinneklassen sto kampen mellom søstrene Tuva og Ingrid Andrea Gulbrandsen, som var soleklart foran de øvrige konkurrentene. Lillesøster Tuva løp på 1:53:03, og var 1:43 foran storesøsteren og kapret seierssjekken på 5 000 kroner. Til Folkebladet sier hun beskjedent: - Ingrid Andrea har vært gjennom en tung treningsperiode i det siste, så hun var nok litt tung i bena.



50 000 kroner

Løpets navn kommer av den gedigne "Toppremien" som er på mellom 50 000 og 100 000 kroner. Det var både aktive og trimmere (innen makstiden) med i trekningen, og av de 234 deltagerne i potten var det Geir Fridtjof Foldøy fra Karmøy som ble trukket ut til å vinne 50.000 kroner.



Resultater:

De raskeste i herreklassen:

1. Eirik HAUGSNES 81 1981 Senja Ski 1:24:10,0 2. Maximilian BIE 75 1995 (Sørreisa) 1:26:57,6 3. August NORDENG 69 1995 Alsvåg IL 1:33:07,8 4. Sivert MOEN 79 1998 Bardufoss OIF 1:35:54,5 5. Erik WOODWARD 51 1991 SBBN 1:36:39,9 6. Robin AMUNDSEN 59 1987 Narvik IL 1:37:18,0 7. Ståle AURAN 77 1976 (Kjeldebotn) 1:40:19,6 8. Lars ØVREBØ 71 2000 Gaular il 1:40:44,4 9. Simon Kornelius JOHANSEN 41 2006 Senja Ski 1:45:49,9 10. Julian Andre LORENTSEN 40 2004 BOIF Ski 1:46:19,6



De raskeste i kvinneklassen:

1. Tuva GULBRANDSEN 1 2005 BOIF-ski 1:53:03,7 2. Ingrid Andrea GULBRANDSEN 31 2000 Bardufoss og omegn IF 1:54:46,6 3. Vilje GULBRANDSEN 11 2001 BOIF-ski 2:05:57,9 4. Trude KVANLI 19 1970 Tromsø politiidrettslag 2:10:55,0 5. Kristel BERG 8 1977 Northern Runners 2:11:23,9 6. Benedikte Langaune VAENG 23 2006 Medkila Skilag 2:11:49,6 7. Tonje THUNE 25 1990 BIF 2:12:01,8 8. Beate OVERVIK 13 1970 BOIF 2:12:45,8 9. Tina Marita KLAUSSEN 21 1974 Josefvatn idrettslag 2:13:13,6 10. Mari BØRVE 24 2001 (Sjovegan) 2:19:22,1



ALLE RESULTATER



Forhåndsomtale: Løpet Toppremien arrangeres 15. august - en heldig deltager kan vinne inntil 100 000 kroner