Det var to heat på de yngste guttenes 5000 meter der de antatt beste startet i det siste heatet. I det første heatet hadde André Seliussen løpt inn på tiden 15:08, ensomt den siste delen. Dette er ikke pers, men tatt i betraktning av at han har hatt en del skadetrøbbel det siste året og at fjorårets bestetid var 16:12 så var dette en opptur for Gneistgutten.

A-heatet ble dominert av klubbkompisene til André: Jon Sætre og Philip Massacand. Åpningsfarten i dette feltet var så rolig at Jon etter løpet nevnte at han var redd for at de kom til å bli slått av B-heatet. Første del var det nemlig ikke noen stor vilje til å sette fart i feltet, men etter noen runder tok Philip Massacand føringen i front og fikk med seg Henrik Marius Laukli, Jon Sætre, Marius Liljeberg Wang og Erik Tangen Gundersen. Etter hvert fikk Jon Sætre og Philip Massacand løpt fra de andre og løp sammen en stund, uten at Marius Liljeberg Wang og Erik Tangen Gundersen ga opp håpet. Mot slutten satte Jon inn en langspurt som gav ham gullet og NM-tittelen mens Philip måtte slippe forbi både ham og Marius Liljeberg Wang og Erik Tangen Gundersen. Philip endte på fjerdeplassen, men foran André Seliussen fra B-heatet, som nok kunne hatt stort utbytte av å bli seedet i A-heatet.

Resultat 5000 meter U20

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 94 Jon Temesgen Overå Sætre Gneist,IL 14,58,21 2 120 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett 15,02,17 3 124 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 15,03,73 4 98 Philip Anders Anthelme Massacand Gneist,IL 15,08,52 5 88 André Seliussen Gneist,IL 15,14,09 6 18 Vebjørn Røed Bodø FIK 15,28,35 7 41 Bendik Blix BUL-Tromsø 15,31,77 8 204 Mads Orø Olsen Ringerike FIK 16,00,42 9 70 Ådne Nesje Hernes Fana IL 16,03,23 10 40 Aleksander Børstad Simonsen BUL-Tromsø 16,03,82 11 26 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 16,09,90 12 2 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett 16,15,17 13 136 Henrik Marius Laukli Konnerud IL 16,15,99 14 250 Knut Borkholm Sturla IF 16,18,67



Første runde i A-heatet, her er det Jesper Lundin som er fremst.



Her er det Ole Lyngbø som ligger etter Jesper Lundin. Ingen av disse to fullførte. Bak disse er Marius Liljeberg Wang og Henrik Marius Laukli.



Philip Massacand tar et initiativ for å få opp farten.



Philip Massacand får med seg Henrik Marius Laukli og Jon Sætre



Philip Massacand og Jon Sætre har fått dradd seg fra de andre.



Men Erik Tangen Gundersen og Marius Liljeberg Wang gir seg ikke.



Jon Sætre tar junior-NM-tittelen.



Marius Liljeberg Wang er jublende fornøyd med andreplassen, Erik Tangen Gundersen tar tredje.



Premiepallen U20: Marius Liljeberg Wang, Jon Temesgen Overå Sætre og Erik Tangen Gundersen.

Fra B-heatet:



Theodor Berre Jacobsen i front foran André Seliussen.



Mads Orø Olsen, Vebjørn Røed, Bendik Blix.



Andreas Skulstad Størkson, Brynjel Furnes Berland.



André Seliussen går i mål som nummer 5 totalt, fra B-heatet. Neste gang regner vi med at han blir seedet i beste heat.

Resultat pr. heat:

Heat: 1 Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 88 André Seliussen Gneist,IL 15,14,09 2 18 Vebjørn Røed Bodø FIK 15,28,35 3 41 Bendik Blix BUL-Tromsø 15,31,77 4 2 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett 16,15,17 5 250 Knut Borkholm Sturla IF 16,18,67 89 Andreas Skulstad Størkson Gneist,IL DNF 301 Theodor Berre Jacobsen Vidar SK DNF Heat: 2 Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 94 Jon Temesgen Overå Sætre Gneist,IL 14,58,21 2 120 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett 15,02,17 3 124 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 15,03,73 4 98 Philip Anders Anthelme Massacand Gneist,IL 15,08,52 5 204 Mads Orø Olsen Ringerike FIK 16,00,42 6 70 Ådne Nesje Hernes Fana IL 16,03,23 7 40 Aleksander Børstad Simonsen BUL-Tromsø 16,03,82 8 26 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 16,09,90 9 136 Henrik Marius Laukli Konnerud IL 16,15,99 8 Ole Lyngbø Ask Friidrett DNF 42 Jesper Andreas Matsson Lundin BUL-Tromsø DNF 251 Andreas Voldøien Syrstad Svorkmo N.O.I. DNF