På de yngste jentenes 800 meter var det Sara Busic som satte fart og hun fikk med seg de tre andre favorittene, Pernille Karlsen Antonsen, Selma Løchen Engdahl og Kristin Svendby Otervik, og disse fire skaffet seg en luke ned til Sarah Feyifoluwa Adekoya, Mathea Melberg og Guro Kvamme.

Inn mot mål ble det et spurtoppgjør mellom Pernille Karlsen Antonsen og Sara Busic, som Pernille klarte å avgjøre til sin fordel. Bak dem ble det også et oppgjør om tredjeplassen mellom Kristin Svendby Otervik og Selma Løchen Engdahl, her var det Kristin som kapret medaljen.

Resultat 800 meter U20 kvinner

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 299 Pernille Karlsen Antonsen Vidar SK 2,12,27 2 130 Sara Busic IL Skjalg 2,12,73 3 167 Kristin Svendby Otervik Lørenskog FIL 2,15,65 4 269 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 2,15,65 5 235 Mathea Melberg Stavanger FIK 2,20,21 6 9 Sarah Feyifoluwa Adekoya Ask Friidrett 2,21,59 7 19 Guro Kvamme Brandbu IF 2,34,37



Sara Busic får med seg de tre andre favorittene: Pernille Karlsen Antonsen, Selma Løchen Engdahl og Kristin Svendby Otervik.



Det spurtes: Pernille Karlsen Antonsen kjemper med Sara Busic om gullet , Kristin Svendby Otervik om bronsen med Selma Løchen Engdahl.



Mathea Melberg kommer inn foran Sarah Feyifoluwa Adekoya.