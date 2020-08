15. august ble Svanstul Fjelløp arrangert for 6. gang, denne gangen med med start/mål på Svanstul Skisenter, i veldig varmt vær og med løyper på ca 5 og 9,2 km.



2020 ble annerledesåret også i Svanstul Fjelløp. Det tradisjonelle løpet er avhengig av minibusser for å få logistikken til å gå opp, men i år måtte altså arrangørene Sauherad IL, IF Storm og Gjerpen IF lage et kortere og mer komprimert løp oppe på selve Svanstul.



- Alt gikk jo veldig bra, bortsett fra at vi fikk ikke så mange deltakere som vi hadde håpet på, sa løpsleder Otto Gullesen til kondis.no etter løpet. -Til neste år er vi forhåpentligvis tilbake i 25 kilometeren igjen.



Det var 70 deltagere totalt, de aller fleste på den lengste 9,2 kilometer lange terrengløypa. Raskest av alle var unggutten Matias Sunde fra Søgg som vant M16-17 på 36:43, mens Sarpsborg ILs Julie Larsen vant kvinneklassen på 41:43.