Med bakgrunn i den pågående smittesituasjon og gjeldende restriksjoner, har arrangør Varegg Fleridrett sett seg nødt til å avlyse årets arrangement.

Stoltzekleiven Opp har blitt arrangert hvert år siden 1979 og det er første gang at løpet har blitt avlyst.

Stoltzekleiven Opp skulle egentlig blitt arrangert 25. og 26. september i år. Arrangøren har hele tiden holdt avlysning som en mulighet. De har derfor heller ikke åpnet for påmelding til det som skulle blitt årets løp. På et styremøte i Varegg Fleridrett tirsdag kveld ble det bestemt at årets løp avlyses.

Løpsleder Carl Eilert Macody Lund sier til BT at de ønsker at Stolzen skal være mye folk, god stemning, mange klemmer og tette dueller:

– Selv om det hadde vært mulig å ta tiden på en god del folk, ville det ikke blitt et fullverdig arrangement under gitte retningslinjer.

De ønsket heller ikke å begrense antall deltakere:

– Det ville vært urettferdig. Vi har tenkt litt sånn at det er alle eller ingen.

Stolzen er en slags verdensbegivenhet i Bergen, og på det meste har det vært 6300 deltakere, og om høsten er det den store snakkisen på mange arbeidsplasser.

Se fjorårets Kondis-reportasje fra Stoltzen:

Stian Øvergaard Aarvik satte ny løyperekord i Stoltzekleiven Opp.