Flyplassløpet ble arrangert første gang i fjor og fristet løperne med en flat løype som innbød til fart og personlige rekorder inne på de militære rullebanene på Flesland. I år fikk ikke arrangørene benytte dette området, men det ble like fullt en nokså flat trasé nedover Flyplassveien.

I de opprinnelige påmeldingslistene var det 550 deltakere så det forsvant noen underveis i koronatiden, det var 320 som ble loggført på resultatlisten.

Ved å delta støttet man Unicef ved at halvparten av overskuddet gikk til dem.

Arrangementet ble delt opp i flere deler, på koronavis, slik at det ikke var mer enn 200 personer i hvert av arrangementene. I kombinasjon med puljestarter førte det til at det var en jevn strøm av løpere opp og ned Flyplassveien denne varme augustkvelden.

Det var ett 5-km-løp og to 10 km, og i det siste var det gode løpere i begge arrangement. Men det ble kåret vinnere etter det første av disse to, og disse holdt seg også etter at det andre løpet hadde kommet i mål.

På 5 km var de aller raskeste i herreklassen Marius Sørlie foran Arne Kalland Olsen og Ivar Stefansson. Beste kvinne ble Eli Anne Dvergsdal som nå er tilbake etter en lengre skadeperiode med alternativ trening, etterfulgt av Anita Iversen Lilleskare og Målfrid H Valdersnes.

På 10 km gikk seieren til Philip Massacand, noe som kanskje var en slags oppreisning for Gneistløperen som i helgens junior-NM akkurat så vidt ikke kom på premiepallen. I toppidrettsmiljøer sier man gjerne at fjerdeplasser smaker surt, i Flyplassløpet var i hvert fall en plassering på premiepallen sukret med pengepremier.

Best kvinne på 10 km ble Lina Rivedal, som har gjort mange gode løp med topplasseringer denne sesongen, hun holdt unna for Adele Henriksen. Ingrid Revheim tok tredjeplassen.



Marius Sørli var godt fornøyd med å vinne 5 km.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 20 Marius Sørlie Ask Friidrett 00:15:14 2 10 Arne Kalland Olsen HAUGESUND 00:15:49 3 6 Ivar Stefansson Gular 00:15:53 4 2 Øyvind Bjordal Osterøy IL 00:16:02 5 107 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb / Salt Bergenskirken 00:16:05 6 1 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb / Ajk Airlines 00:16:19 7 3 Eivind Farestveit Larsen BFG Bergen Løpeklubb 00:16:20 8 140 Bjørn Hisdal Salt Bergenskirken 00:16:49 9 5 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb 00:16:55 10 123 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana Friidrett 00:16:57 11 16 Lars-Erik Bjørge Varegg Fleridrett 00:17:00 12 8 Simon Morales Varegg Fleridrett 00:17:04 13 15 Thomas Hannevig Varegg Fleridrett 00:17:16 13 158 Anders Langset Bergen Triathlon Club 00:17:16 15 35 Noah Raknes Osterøy Il/Team Batti 00:17:27



Premiepallen 5 km, med pengepremier til Ivar Stefansson, Marius Sørlie og Arne Kalland Olsen

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 19 Eli Anne Dvergsdal Gneist 00:17:14 2 4 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 00:17:23 3 12 Målfrid H Valdersnes BFG Bergen Løpeklubb 00:18:53 4 9 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL 00:19:12 5 58 Hannah Bjelland Gular 00:19:17 6 93 Kjersti Fresvik Gular 00:19:26 7 17 Siren Rosenlund Varegg Fleridrett 00:19:57 8 44 Malene Njaastad Varegg Fleridrett 00:19:58 9 129 Heidi Espedal Øl og Kondis 00:21:18 10 50 Janne Skare FYLLINGSDALEN 00:21:36 11 62 Linda Gröning Varegg 00:21:42 12 191 Karianne Jørgensen Mathopen Kick & run 00:22:58 13 133 Bodil Kvammen NESTTUN 00:23:00 14 38 Camilla Bendiksen BERGEN 00:24:12 15 54 Svanhild Wisth Varegg Fleridrett 00:24:42



De tre beste kvinner 5 km: Målfrid H Valdersnes, Eli Anne Dvergsdal og Anita Iversen Lilleskare.



Det var mulighet til å få lindret såre muskler etter løpet.



Det var en jevn strøm av løpere opp- og ned Flyplassveien i de 4 timene løpet varte.



Denne gjengen hadde pyntet seg som om de skulle i bryllup, men ingen av dem skulle gifte seg: Jolanta Krasauskiene, Karoline Mo Fredriksen, Roza Lipinska og Andrzej Brenski.



Eivind Farestveit Larsen leder gjennom den første runden inne på parkeringsplassen, foran Marius Sørlie og Øyvind Bjordal.



Første del av løpet gikk noen runder inne på en avstengt parkeringsplass utenfor flyplassen. Her er Noah Raknes på vei ut.



Løpere langs gang- og sykkelveien som går langs Flyplassveien.



Philip Massacand på vei mot seier i 10 km-løypen, til sterke 32:34.



Ultraløper Bjørn Tore Taranger løp jevnt med beste kvinne på 10 km Lina Rivedal. Bjørn Tore hadde i tillegg 2 treningsøkter denne dagen, så han er ikke redd for store doser trening.



Adele Henriksen er blant landets beste juniorer på gateløp, her løper hun inn på 35:54 og andreplass.



Premiepallen 10 km kvinner, flankert av løpsleder Bjørn Laastad fra Bergen Løpeklubb (til venstre) og leder i Hordaland Friidrett Peer Frode Jarnung: Adele Henriksen, Lina Rivedal og Ingrid Revheim.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 516 Lina Rivedal Varegg Fleridrett 00:35:17 2 517 Adele Henriksen Gular / Loddefjordløperne 00:35:54 3 675 Ingrid Revheim Gular 00:38:09 4 519 Hilde Brennskag Gular 00:38:20 5 562 Elisabeth Tangen Haug HSI 00:39:24 6 680 Renate Galleberg NESTTUN 00:41:33 7 543 Anja Kleiven Sætre 00:43:33 8 571 Victoria Mjelde Hanstveit Mjøsdalen IL 00:44:49 9 639 Hanne Liland Varegg Fleridrett 00:48:56 10 642 Anne Marit Skjeie Team Anne Marit 00:49:16 11 676 Kjersti Rognes Solbu FYLLINGSDALEN 00:49:59 12 613 Trine Jenssen HAUGLANDSHELLA 00:50:05 13 633 Bente Cecilie Førsund SØREIDGREND 00:50:39 14 656 Ann Helen Grønevik Team Grønevik 00:51:12 15 556 Noi Hjelset Kalnes Radøy Løpeklubb 00:51:48



Tre beste menn 10 km: Fredrik Torgersen, Philip Massacand og Per Christian Eggen Mjøs.



Gisle A. Østraat



Noi Hjelset Kalnes.

